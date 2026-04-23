【AION2】 2026年 配信予定 ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

エヌ・シー・ジャパン（以下、NC）は、Steam/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）用クロスワールドMMORPG「AION2(アイオン2)」について、日本版特設サイトを公開した。

本作は、前作「The Tower of AION」から200年後の世界を舞台にした物語が展開するクロスワールドMMORPG。「Unreal Engine 5」で描かれる、美麗なグラフィックスかつ広大な世界で、自由度の高い3D飛行、探索や激しい空中戦を特徴としている。シングルプレイとマルチプレイの両方で、これまでにない奥深いゲーム体験を楽しめる。

日本版特設サイト開設に合わせて、Steamストアページや公式Xなど各種SNSチャンネルも同時開設されている。NCは、ローカライズの改善や、キャラクターカスタマイズ要素のさらなる拡充に加え、各地域の市場特性に応じたサービス内容の最適化も予定している。

また、5月中に「AION2」開発チームより、本作の魅力についてなどさらなる紹介が行なわれるほか、プレーヤーが気になっている点への回答も行なわれる予定。日本現地の「AION2」サービスチームがプレーヤーとコミュニケーションを行なう施策も予定されている。

「AION2」について

「AION2」では、アイオンの塔の崩壊により、プレーヤーは半神「ディーヴァ」として、天族と魔族に分かれた世界へ身を投じ、失われつつある力を巡る物語を体験できる。プレーヤーは、数百に及ぶ選択肢を持つキャラクター作成機能を活用し、リアルで美しい自分だけのキャラクターを作成できる。また、ゲーム内ではダンジョン攻略やボスモンスター戦、キャラクター育成、そして物語の進行が融合した新たなゲーム体験を楽しめる。

主な特徴

広大で美しい世界

前作「The Tower of AION」の36倍に及ぶ、広大なハイファンタジーの世界が広がる。プレーヤーは美麗で広大なオープンワールドを自由に飛び回り、かつてない自由な移動を楽しめる。

高速化した自由な戦闘

前作より戦闘システムは大幅に進化し、よりスピーディでダイナミックな戦闘を実現。スキル発動のタイミングや位置取りが重要となり、スキルおよびスキルのカスタマイズの組み合わせは、プレーヤーのプレイスタイルに合わせて自由に変更できる。

奥深いキャラクターカスタマイズ

8つのクラスと200項目以上の調整が可能なキャラクターカスタマイズは、プレーヤーの思い通りにキャラクターを作成できる。衣装や翼などの外見要素も自由に組み合わせることができるだけでなく、カラー変更など細かなカスタマイズにも対応しており、自分だけのスタイルを表現できる。

モンスターと駆ける広大な世界

本作ではフィールドに存在する多数のモンスターを乗り物として活用できる。多くのフィールドモンスターは討伐（狩り）を通じて騎乗が解放され、戦うほどに移動手段が広がる。多彩なモンスターに騎乗し、広大な世界を駆け巡ることで、収集や成長、探索が一体となった新たな体験を楽しめる。

新たに始まるドラマチックなストーリー

アイオンの塔の崩壊後、天族と魔族は崩壊した世界で、新たに力を得た龍族と対峙する。プレーヤーは過去の秘密と失われたディーヴァの力を解き明かしていく。

多彩に広がる冒険体験

ソロで楽しめるコンテンツから、4人・8人で挑戦するダンジョン、さらには時間制のミニゲームやフィールドイベントまで、多彩なコンテンツが用意される。プレーヤーは自身のスタイルに合わせて、自由度の高い冒険とキャラクター成長を楽しめる。

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