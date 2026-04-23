マンガアプリ「無料競争」に終止符？ “推し”と恋愛できるAIチャットで売上6倍、変わるマンガ体験
いまや日常的な娯楽として定着したスマートフォン向けマンガアプリ。大手各社が利便性の向上や多彩な施策を打ち出す一方、ユーザー獲得の軸は今も「無料話」や「独占配信」が中心で、サービス間の決定的な差は見えにくい。そうした中、LINEマンガが今年2月、“読む”以外の接点を模索する新機能を投入した。生成AIを通じてマンガのキャラクターとリアルタイムで対話できるサービスだ。登場以降、Z世代を中心に支持を集め、累計メッセージ数は500万件を突破。対象作品では読者数が3倍、売り上げが6倍に伸びるなど、新たな利用体験として広がりを見せている。
【画像】ハマる人続出…人気キャラとのチャットイメージ
■無料・独占が軸、横並びのマンガアプリ市場
近年、無料話の拡充や独占配信の強化といった施策は、主要マンガアプリにとっていわば「標準装備」となっている。各社は読みやすさの向上やポイント還元などのキャンペーンを展開しているが、ユーザーの利用実態を見ると、作品や無料条件に応じて複数アプリを使い分けるスタイルが一般化している。
「待てば無料」による継続的な閲覧導線に強みを持つ「ピッコマ」、話数単位の読みやすさと広告連動で間口を広げる「めちゃコミック」、セールやクーポンによる購買体験を重視する「コミックシーモア」、そして安定した閲覧環境を支える「ブックライブ」。さらに、縦スクロール形式のウェブトゥーンやオリジナル作品の強化、「毎日\0」など多様な無料施策で幅広いユーザー接点を持つ「LINEマンガ」。
それぞれに特徴はあるが、利用者の実感としては「いかに無料で読めるか」という基準が大きく、アプリごとの差は感じにくい。実際、LINEマンガの企画担当・佐藤花穂さん、松岡優花さんも利用者の囲い込みの難しさを明かす。
「現在の市場は、さまざまな類似サービスや自社IPを持つ競合が増え、『マンガが読める』だけでは差別化が難しくなっていると考えています」（LINEマンガ・佐藤花穂さん）
利用者を定着させるための新たな接点づくりが各社の課題となる中、同社が導入したのが「キャラチャット」だ。
■「“読む”から“関係を育てる体験”へ」
「キャラチャット」は、生成AIを活用してマンガのキャラクターとリアルタイムに対話できる新機能だ。単なる自動応答ではなく、日常で使うチャットアプリのような感覚でキャラクターと言葉を交わせる点に特徴がある。
ユーザーは「送信可能回数（メッセージ数）」の範囲内で、キャラクターとの会話を楽しめる。この回数はミッション達成などにより無料で得られるほか、アプリ内通貨での追加購入も可能となっている。
今年2月に提供を開始した第1弾では、人気作『義家族に執着されています』から冷徹ながら意外な素顔を見せる端正な大公・テルデオと、『作戦名は純情』から親しみやすさとミステリアスな魅力を併せ持つ男子高校生・百谷玲央が登場。4月21日に追加公開された第2弾では、『作戦名は純情』からクールながら恋愛初心者という一面を持つ橘蓮が加わった。
「マンガが読める」以上の付加価値が求められる中で、なぜ「対話」という形を選んだのか。
「マンガの体験を、より能動的・双方向的なコミュニケーションへと広げたいと考えました。キャラクターは読者にとって強い感情的なつながりを持つ存在です。そのキャラクターと実際に会話できること自体が、新しい価値になるとみています。また、これまでは作品の更新タイミングが最大の接点でしたが、キャラチャットによって更新日以外にもキャラクターと触れ合う機会を創出することも狙いの一つです」（LINEマンガ・佐藤花穂さん）
更新日に作品を読む従来の利用に加え、日常的にアプリを開く動機を生み出す。キャラチャットは、利用の“きっかけ”そのものを広げる試みといえる。
■“異なる世界線”が支える没入感 原作との距離感をどう設計するか
機能面で重視されたのが、原作との距離感の設計だ。キャラチャットではあえて「原作とは異なる世界線（If）」での会話が展開される。原作の世界観を損なわず、ユーザーが対話に没入できる環境を整えるための工夫だ。
具体的には、キャラクターが原作の主人公と出会っていない状況を前提とする。ファンが大切にする物語の関係性に踏み込まないことで、原作への影響を抑えつつ、ユーザー自身が自然に会話へ入り込める余地を持たせた。
「原作ファンにとって、キャラクターと主人公の関係は非常に大切なものです。あえて“出会っていない世界線”にすることで、物語を損なうことなく関係を築けるようにしました。また、“もし自分がその世界にいたら”というIfの物語として体験できるようにすることで、自由度も確保しています」（LINEマンガ・松岡優花さん）
原作のストーリーを守りながら対話体験を成立させる。このバランス設計が、サービスの鍵となっている。
■“会話するキャラ”は定着するか 公式プラットフォームの挑戦
会話を重ねるほど親密度が高まり、恋愛に発展することもあるなど、一対一の関係性を疑似体験できる「キャラチャット」。
先行する韓国の「NAVER WEBTOON」では、累計接続者数約600万人、メッセージ数2億件を超える実績があり、キャラクターへの愛着が原作の再読につながる動きも見られる。日本でも2月の登場以降、累計メッセージ数は500万件を突破。対象作品『義家族に執着されています』では読者数が3倍、売り上げが6倍に伸びるなど、今後のアプリ利用の広がりに期待が寄せられる一方、課題もあるという。
「日本では“原作らしさ”への期待が高く、会話品質の担保には特に注力しています」（LINEマンガ・松岡優花さん）
原作の世界観を損なわず会話に没頭できるようにするため、原作とは異なる世界線をあえて設定しているが、日本ではキャラクターの言動が原作らしくあることも求められる。そんななか、同社が強みとして挙げるのが、原作を連載する公式プラットフォームである点だ。「キャラチャット」はLINEマンガのオリジナル作品で展開される。
「市場には様々なキャラクター対話サービスが存在しますが、原作IP保有者であるLINEマンガが提供する『本物のキャラクターとの対話』は大きな強みです。ユーザーにとっての安心感と信頼感は、体験の質を左右する要素になると考えています」 （LINEマンガ・松岡優花さん）
同社は、今後、対応キャラクターや作品の拡充を進めながら、対話体験の広がりを図る考えだ。マンガを「読む」だけでなく、「関わる」体験へとつなげられるかが、サービス定着のポイントになるとみている。
“読む”という行為を軸に成長してきたマンガアプリにとって、ユーザーとの接点の再設計は避けて通れない課題だ。キャラクターと関係を築くという新たな体験がどこまで浸透するのか。成熟した市場における次の一手として、その動向が注目される。
■無料・独占が軸、横並びのマンガアプリ市場
近年、無料話の拡充や独占配信の強化といった施策は、主要マンガアプリにとっていわば「標準装備」となっている。各社は読みやすさの向上やポイント還元などのキャンペーンを展開しているが、ユーザーの利用実態を見ると、作品や無料条件に応じて複数アプリを使い分けるスタイルが一般化している。
「待てば無料」による継続的な閲覧導線に強みを持つ「ピッコマ」、話数単位の読みやすさと広告連動で間口を広げる「めちゃコミック」、セールやクーポンによる購買体験を重視する「コミックシーモア」、そして安定した閲覧環境を支える「ブックライブ」。さらに、縦スクロール形式のウェブトゥーンやオリジナル作品の強化、「毎日\0」など多様な無料施策で幅広いユーザー接点を持つ「LINEマンガ」。
それぞれに特徴はあるが、利用者の実感としては「いかに無料で読めるか」という基準が大きく、アプリごとの差は感じにくい。実際、LINEマンガの企画担当・佐藤花穂さん、松岡優花さんも利用者の囲い込みの難しさを明かす。
「現在の市場は、さまざまな類似サービスや自社IPを持つ競合が増え、『マンガが読める』だけでは差別化が難しくなっていると考えています」（LINEマンガ・佐藤花穂さん）
利用者を定着させるための新たな接点づくりが各社の課題となる中、同社が導入したのが「キャラチャット」だ。
■「“読む”から“関係を育てる体験”へ」
「キャラチャット」は、生成AIを活用してマンガのキャラクターとリアルタイムに対話できる新機能だ。単なる自動応答ではなく、日常で使うチャットアプリのような感覚でキャラクターと言葉を交わせる点に特徴がある。
ユーザーは「送信可能回数（メッセージ数）」の範囲内で、キャラクターとの会話を楽しめる。この回数はミッション達成などにより無料で得られるほか、アプリ内通貨での追加購入も可能となっている。
今年2月に提供を開始した第1弾では、人気作『義家族に執着されています』から冷徹ながら意外な素顔を見せる端正な大公・テルデオと、『作戦名は純情』から親しみやすさとミステリアスな魅力を併せ持つ男子高校生・百谷玲央が登場。4月21日に追加公開された第2弾では、『作戦名は純情』からクールながら恋愛初心者という一面を持つ橘蓮が加わった。
「マンガが読める」以上の付加価値が求められる中で、なぜ「対話」という形を選んだのか。
「マンガの体験を、より能動的・双方向的なコミュニケーションへと広げたいと考えました。キャラクターは読者にとって強い感情的なつながりを持つ存在です。そのキャラクターと実際に会話できること自体が、新しい価値になるとみています。また、これまでは作品の更新タイミングが最大の接点でしたが、キャラチャットによって更新日以外にもキャラクターと触れ合う機会を創出することも狙いの一つです」（LINEマンガ・佐藤花穂さん）
更新日に作品を読む従来の利用に加え、日常的にアプリを開く動機を生み出す。キャラチャットは、利用の“きっかけ”そのものを広げる試みといえる。
■“異なる世界線”が支える没入感 原作との距離感をどう設計するか
機能面で重視されたのが、原作との距離感の設計だ。キャラチャットではあえて「原作とは異なる世界線（If）」での会話が展開される。原作の世界観を損なわず、ユーザーが対話に没入できる環境を整えるための工夫だ。
具体的には、キャラクターが原作の主人公と出会っていない状況を前提とする。ファンが大切にする物語の関係性に踏み込まないことで、原作への影響を抑えつつ、ユーザー自身が自然に会話へ入り込める余地を持たせた。
「原作ファンにとって、キャラクターと主人公の関係は非常に大切なものです。あえて“出会っていない世界線”にすることで、物語を損なうことなく関係を築けるようにしました。また、“もし自分がその世界にいたら”というIfの物語として体験できるようにすることで、自由度も確保しています」（LINEマンガ・松岡優花さん）
原作のストーリーを守りながら対話体験を成立させる。このバランス設計が、サービスの鍵となっている。
■“会話するキャラ”は定着するか 公式プラットフォームの挑戦
会話を重ねるほど親密度が高まり、恋愛に発展することもあるなど、一対一の関係性を疑似体験できる「キャラチャット」。
先行する韓国の「NAVER WEBTOON」では、累計接続者数約600万人、メッセージ数2億件を超える実績があり、キャラクターへの愛着が原作の再読につながる動きも見られる。日本でも2月の登場以降、累計メッセージ数は500万件を突破。対象作品『義家族に執着されています』では読者数が3倍、売り上げが6倍に伸びるなど、今後のアプリ利用の広がりに期待が寄せられる一方、課題もあるという。
「日本では“原作らしさ”への期待が高く、会話品質の担保には特に注力しています」（LINEマンガ・松岡優花さん）
原作の世界観を損なわず会話に没頭できるようにするため、原作とは異なる世界線をあえて設定しているが、日本ではキャラクターの言動が原作らしくあることも求められる。そんななか、同社が強みとして挙げるのが、原作を連載する公式プラットフォームである点だ。「キャラチャット」はLINEマンガのオリジナル作品で展開される。
「市場には様々なキャラクター対話サービスが存在しますが、原作IP保有者であるLINEマンガが提供する『本物のキャラクターとの対話』は大きな強みです。ユーザーにとっての安心感と信頼感は、体験の質を左右する要素になると考えています」 （LINEマンガ・松岡優花さん）
同社は、今後、対応キャラクターや作品の拡充を進めながら、対話体験の広がりを図る考えだ。マンガを「読む」だけでなく、「関わる」体験へとつなげられるかが、サービス定着のポイントになるとみている。
“読む”という行為を軸に成長してきたマンガアプリにとって、ユーザーとの接点の再設計は避けて通れない課題だ。キャラクターと関係を築くという新たな体験がどこまで浸透するのか。成熟した市場における次の一手として、その動向が注目される。