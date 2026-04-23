東貴博が、父である東八郎の“金持ちエピソード”を明かした。スケールの大きすぎる話に、スタジオにはため息が漏れ……。

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「実家金持ち＆貧乏芸人大集合」と題した「これ余談なんですけど・・・」。昭和を代表するコメディアン・東八郎を父にもつ“キングオブ七光りボンボン”東貴博、渋谷育ちの生粋のお嬢様・椿鬼奴、“ホームレス中学生” 田村裕（麒麟）、雑居ビル屋上のプレハブ小屋での極貧生活で知られる河井ゆずる（アインシュタイン）の4人が出演した。

幼少期の思い出についてのトークで、東は「竹林といえば……」と切り出すと、「小学校4年生くらいのときに、うちの親父が『たけのこ狩りに行こう』って言ったの」と話し始めた。

東が「なんで？」と聞くと、返ってきた答えは「千葉に山買ったんだよ」。3000坪の山林を購入したので、そこでたけのこ狩りをしようということだったらしい。

東は「小学生ながら金持ちだなって思ったよね」と笑いながら述懐していた。

あまりのスケールに、スタジオは「すご……」とざわつく。かまいたちの濱家は「せっかく買ったから行こうぜ、くらいのことですよね」と驚くしかなかった。

このほか、実家が4階建てのビルだという東が、驚く出演者に向かって「えっ、ビルじゃないんですか？みんな」ととぼける場面も。その他驚愕のエピソードが続出した“実家ヒストリー”は「これ余談なんですけど・・・」4月22日放送回で語られた。

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