海外旅行を計画中の方にとって、見逃せないニュースが飛び込んできました。ANA（全日空）とJAL（日本航空）は、2026年5月1日発券分より、国際線燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）を大幅に引き上げると発表しました。背景には、緊迫する中東情勢を受けた航空燃料価格の急騰があります。

今回の改定により、欧米・オセアニアなどの長距離路線は片道5万6,000円（往復11万2,000円）となり、4月発券分と比較して最大2倍近い負担増となります。

本記事では、5月から適用される最新の路線別料金をANA・JALで比較。政府の激変緩和措置による軽減効果や、今からでも間に合う「最安チケット確保」のタイミングなど、賢く旅を計画するための必須情報を整理してお届けします。

燃油価格急騰により急な引き上げを実施

日本発のヨーロッパ、北米、中東、オセアニア路線は、全日空が5月1日から6月30日購入分、日本航空が5月1日から6月30日発券分で、いずれも1人1区間片道5万6000円となります。両社は急激な燃料価格の上昇を受け、今回の燃油サーチャージは、従来より前倒しして、5月と6月の購入分・発券分から反映されました。

燃料価格の高騰が長引けば、今後さらに引き上げられる可能性もあります。

羽田空港 第3ターミナルのイメージ （画像：PIXTA）

ANAの国際線燃油サーチャージ

5月以降購入のANAの日本発旅程では、欧州、北米などの長距離路線が、5万6,000円と4月購入分の3万1900円から大幅な引き上げとなります。

ハワイ、インド、インドネシアが3万6,800円（4月までの購入2万400円）、タイ、シンガポール、マレーシア、ミャンマー、カンボジアが2万9,000円（同1万6,300）、東アジアが1万4,700円（同9,400円）、韓国とロシア・ウラジオストクが6,700円（同3,300）となります。

ANA国際線 日本発着の燃油サーチャージ 5/1〜6/30購入分（ANAのWebページより）

JALの国際線燃油サーチャージ

日本航空・JALも、燃油市況価格が想定を大きく上回ったことから、日本からヨーロッパ、北米、中東、オセアニア路線の燃油サーチャージを4月発券分の2万9000円から、5月発券分は5万6000円に大幅に引き上げます。

ハワイ・インドネシア・インド・スリランカは、4月末までの発券分の1万7,800円から、3万4,700円に引き上げられます。

JAL国際線 日本発着の燃油サーチャージ5/1〜6/30発券分（JALのWebページより）

ハワイ・インド線は「ANA」と「JAL」で差が出る！

今回の改定表を細かく比較すると、両者の間に若干の「差」が見えてきます。例えば「日本＝ハワイ・インド・インドネシア」路線では、ANAが3万6,800円 なのに対し、JALは3万4,700円 と設定されており、1区間あたり2,100円、往復では4,200円の差が生じます。

欧米などの最長距離路線では5.6万円で足並みが揃っていますが、中距離路線では航空会社選びが数千円単位のコストカットに直結します。政府の燃料補助金によって本来より数千円〜1万円以上軽減されているとはいえ、往復で10万円を超える燃油代は、もはや「航空券代と同等」の重み。家族4人での欧米旅行なら往復で44万8,000円もの燃油代がかかる計算です。これ以上の高騰も予測される今、4月30日までの発券が「最大の節約術」と言えるでしょう。

航空券代に匹敵する燃油サーチャージの再高騰。2026年夏の海外旅行を検討しているなら、5月の改定を待たずに4月30日までに発券を終えることが、旅の予算を大幅に浮かせる唯一の正解です。

最新の運賃状況や各路線の詳細な燃油サーチャージの金額は各社公式予約サイトでリアルタイムに確認できます。賢い発券タイミングの見極めで、少しでも負担を抑えた素晴らしい海外の旅を実現させてください。

（画像：PIXTA、ANA、JAL）

鉄道チャンネル編集部

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