ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡ÖÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤«¡Ä¡×ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎMV¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¡ÖµÕÅÅ°®¼ê²ñ¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³Ú¶Ê¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤Ï¶Ê¤âMV¤â¹¥¤¡ª
²ì´î¡§º£²ó¤ÏµÕÅÅ°®¼ê²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¼¤À¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥°¥ê¡£¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤À¤±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î°®¼ê²ñ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï°®¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñÏÃ¤Î°®¼ê¤ò¤¹¤ë¼ø¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ìë¤â¡Ö»ä¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬µÕÅÅ¥ì¡¼¥ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡© º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ï¥ì¡¼¥ó¤¬³¬ÃÊ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Ã¡¢¤â¤·¤â¤·¡ª
À¸ÅÌ¡§¤â¤·¤â¤·¡ª
²ì´î¡§µÕÅÅ°®¼ê²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©
À¸ÅÌ¡§º£14ºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÃæ3¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤ª¡ª ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡ª
À¸ÅÌ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ì´î¡§¤½¤Ã¤«¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤¡¡£¿¦°÷¤µ¤ó¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡£
À¸ÅÌ¡§Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡ª Type-A¡ÁD¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
À¸ÅÌ¡§¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Type-B¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ì´î¡§Type-B¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤µ¤ó¡Ê¢¨¡Ë¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤¬ÇµÌÚºä46¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¢¨ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ä¡Ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤¬¥³¥ó¥ÈÆâ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÀß³ÚÅý¡Ë¤È¡¢¤Ò¡¼¤È¤ó¡ÊÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª
À¸ÅÌ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤¦¤ï¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡ª »ä¤Ï¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¶Ê¤âMV¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤¯¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÅÌ¡§½ªÈ×¤ÇÇßß·¡ÊÈþÇÈ¡ËÀèÀ¸¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î2¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ì´î¡§¤ï¤«¤ë¡ª ¤¢¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¡¢¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¡Ê±óÆ£¤µ¤¯¤é¡Ë¤È»ä¤Ï¡¢¤ª»°Êý¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£»ä¤¿¤Á¤â¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÈÈþÇÈ¤µ¤ó¤Îå«¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¹¤´¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»£±ÆÃæ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢´°À®¤·¤¿MV¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤ÎMV¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
À¸ÅÌ¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²ì´î¡§¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡© ¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
À¸ÅÌ¡§¤â¤¦¡Ä¡ÄÈà»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ì´î¡§¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡È¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¢ö¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¤òÅê¤²¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤ìÁ°»õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥ó¥¸¡¼¹»Ä¹¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¢¤¿¤ó¤Ü¶µÆ¬¡Ê¹Â¾å¤¿¤ó¤Ü¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
¢¡³Ú¶Ê¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤Ï¶Ê¤âMV¤â¹¥¤¡ª
²ì´î¡§º£²ó¤ÏµÕÅÅ°®¼ê²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¼¤À¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥°¥ê¡£¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤À¤±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î°®¼ê²ñ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï°®¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñÏÃ¤Î°®¼ê¤ò¤¹¤ë¼ø¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤â¤·¤â¤·¡ª
²ì´î¡§µÕÅÅ°®¼ê²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©
À¸ÅÌ¡§º£14ºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÃæ3¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤ª¡ª ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡ª
À¸ÅÌ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ì´î¡§¤½¤Ã¤«¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤¡¡£¿¦°÷¤µ¤ó¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡£
À¸ÅÌ¡§Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡ª Type-A¡ÁD¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
À¸ÅÌ¡§¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Type-B¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ì´î¡§Type-B¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤µ¤ó¡Ê¢¨¡Ë¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤¬ÇµÌÚºä46¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¢¨ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ä¡Ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤¬¥³¥ó¥ÈÆâ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÀß³ÚÅý¡Ë¤È¡¢¤Ò¡¼¤È¤ó¡ÊÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª
À¸ÅÌ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª
²ì´î¡§¤¦¤ï¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡ª »ä¤Ï¡Ö·¯¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¶Ê¤âMV¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤¯¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÅÌ¡§½ªÈ×¤ÇÇßß·¡ÊÈþÇÈ¡ËÀèÀ¸¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î2¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ì´î¡§¤ï¤«¤ë¡ª ¤¢¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¡¢¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¡Ê±óÆ£¤µ¤¯¤é¡Ë¤È»ä¤Ï¡¢¤ª»°Êý¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£»ä¤¿¤Á¤â¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÈÈþÇÈ¤µ¤ó¤Îå«¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¹¤´¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»£±ÆÃæ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢´°À®¤·¤¿MV¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤ÎMV¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
À¸ÅÌ¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²ì´î¡§¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡© ¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
À¸ÅÌ¡§¤â¤¦¡Ä¡ÄÈà»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ì´î¡§¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡È¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¢ö¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¤òÅê¤²¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤ìÁ°»õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥ó¥¸¡¼¹»Ä¹¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¢¤¿¤ó¤Ü¶µÆ¬¡Ê¹Â¾å¤¿¤ó¤Ü¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624