SEKAI NO OWARI、新マネージメント会社設立発表 デビュー15周年迎え独立へ「より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/22】4人組バンドSEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。
【写真】セカオワ“2児の親”「溢れ出るイケメンオーラ」息子とのハグショット
日本を代表する4人組バンドとしての地位を確立し、今年2026年にはメジャーデビュー15周年を迎え、7月・8月にはドームツアーの開催も予定しているSEKAI NO OWARI。そんな同バンドが新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表。この新たなマネージメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネージメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制がスタートする。
メンバーからのコメントでは、これまでの関係者の支援・応援してきたファンへの感謝を述べるとともに、「メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めた」とこれからの意気込みも語っている。
また、同時に今年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で今年から新たに立ち上がった新邦楽レーベルCapitol Recordsからリリースされ、同レーベルでのSEKAI NO OWARIのリリースは初めての作品となる。Capitol Recordsは株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。シングルの詳細は後日発表される。
そして、7月から開催されるDOME TOUR 2026「THE CINEMA」のスペシャルティザー映像も4月23日12時に公開。30秒の映像ながら「THE CINEMA」の世界観を存分に感じられる映像となっている。この映像はSEKAI NO OWARI公式YouTubeチャンネルなどで見ることができる。（modelpress編集部）
このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。
ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。
今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました。
この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。
まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。
どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。
SEKAI NO OWARI
株式会社S.U.N.S スタッフ一同
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◆SEKAI NO OWARI、新マネージメント会社設立発表
日本を代表する4人組バンドとしての地位を確立し、今年2026年にはメジャーデビュー15周年を迎え、7月・8月にはドームツアーの開催も予定しているSEKAI NO OWARI。そんな同バンドが新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表。この新たなマネージメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネージメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制がスタートする。
◆SEKAI NO OWARI、新曲リリース決定
また、同時に今年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で今年から新たに立ち上がった新邦楽レーベルCapitol Recordsからリリースされ、同レーベルでのSEKAI NO OWARIのリリースは初めての作品となる。Capitol Recordsは株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。シングルの詳細は後日発表される。
そして、7月から開催されるDOME TOUR 2026「THE CINEMA」のスペシャルティザー映像も4月23日12時に公開。30秒の映像ながら「THE CINEMA」の世界観を存分に感じられる映像となっている。この映像はSEKAI NO OWARI公式YouTubeチャンネルなどで見ることができる。（modelpress編集部）
◆SEKAI NO OWARIメンバーコメント＜全文＞
このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。
ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。
今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました。
この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。
まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。
どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。
SEKAI NO OWARI
株式会社S.U.N.S スタッフ一同
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