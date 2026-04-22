【ジョブレイバー】が初のキャラクターコラボ！ ガリガリ君とハローキティ！
タカラトミーより、玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』の新商品として、「ガリガリ君」、「ハローキティ」とのコラボレーション商品2種を全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞ジョブレイバー新作玩具をチェック！（写真16点）
2022年4月からWEBアニメとして開始した『ジョブレイバー』は、「街で見かける身近な仕事」をテーマに、ジョブロイド（おしごとロボ）が人気の実在するはたらく乗り物と合体しジョブレイバー（ロボット）となり、街を守るストーリー。本作には「自動車などのメーカー監修のもと、実在する乗り物がロボットになる」という新たな要素が盛り込まれている。玩具シリーズも同時展開し、「ジョブロイド（おしごとロボ）」と「その仕事にちなんだ車（アーマービークル）」を合体させることで「ジョブレイバー（ロボット）」が完成。合体遊びや、完成後にはアニメのストーリーをなぞらえた遊びを楽しむことができる。
今回の玩具の発売時期にあわせて、各コラボジョブレイバーは2026年3月からタカラトミー公式YouTubeチャンネルで配信中のWEBアニメの新ストーリーに、6月以降に登場する。新ストーリーは、警視庁交通安全部が監修した交通安全クイズを組み込んだ新構成で、楽しみながら交通安全を学んでほしいという、車のアソビを提供する「トミカ」の想いも込められている。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」 は、「ガリガリ君」をオマージュした「トミカ」初の当たりつき！ こだわり抜いた、氷のロボだ。実在のガリガリ君輸送トラックと、アイスジョブロイド：soda（ソーダ）が特装合体して「アイスブレイバー ガリガリ君輸送トラック」が完成。大型の剣と盾になるアイス型武器を装備し、武器のスティックが ”当たり” ならアイス型武器がもう1セット入っている。また、WEBアニメ内でも ”当たり” を活かした活躍シーンもあるので、配信をお楽しみに。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」は、「ハローキティ」と「ジョブレイバー」のハッピーオーラ満載のコラボレーション。「ハローキティ」が社長を務める、ハッピーとりんごを届ける運送会社「ハローキティ エクスプレス」のトラックと、運送ジョブロイド：RIBON（リボン）が特装合体し、ハローキティマスクを付けた「キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」が完成する。リボン型ドローンや白いグローブ型武器、りんごの運送用小箱、パッケージのコラボアートなど、コラボの世界観を細部まで表現している。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」は2026年6月中旬発売予定で、「タカラトミーモール」では2026年4月30日（木）から予約受け付けを開始予定。「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」は、2026年7月中旬発売予定で、「タカラトミーモール」では2026年5月29日（金）から予約受け付けを開始予定だ。
さらに『特装合体ロボ ジョブレイバー』から、初のミニパトロールカーが特装合体したジョブレイバー「TJB10 ポリスブレイバー スズキ ハスラー ミニパトロールカー」の玩具が6月中旬に発売される。こちらもお見逃しなく。
（C） ＴＯＭＹ （C）ＡＫＡＧＩ×ＧＡＲＩＰＲＯ
（C） ＴＯＭＹ （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577
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2022年4月からWEBアニメとして開始した『ジョブレイバー』は、「街で見かける身近な仕事」をテーマに、ジョブロイド（おしごとロボ）が人気の実在するはたらく乗り物と合体しジョブレイバー（ロボット）となり、街を守るストーリー。本作には「自動車などのメーカー監修のもと、実在する乗り物がロボットになる」という新たな要素が盛り込まれている。玩具シリーズも同時展開し、「ジョブロイド（おしごとロボ）」と「その仕事にちなんだ車（アーマービークル）」を合体させることで「ジョブレイバー（ロボット）」が完成。合体遊びや、完成後にはアニメのストーリーをなぞらえた遊びを楽しむことができる。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」 は、「ガリガリ君」をオマージュした「トミカ」初の当たりつき！ こだわり抜いた、氷のロボだ。実在のガリガリ君輸送トラックと、アイスジョブロイド：soda（ソーダ）が特装合体して「アイスブレイバー ガリガリ君輸送トラック」が完成。大型の剣と盾になるアイス型武器を装備し、武器のスティックが ”当たり” ならアイス型武器がもう1セット入っている。また、WEBアニメ内でも ”当たり” を活かした活躍シーンもあるので、配信をお楽しみに。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」は、「ハローキティ」と「ジョブレイバー」のハッピーオーラ満載のコラボレーション。「ハローキティ」が社長を務める、ハッピーとりんごを届ける運送会社「ハローキティ エクスプレス」のトラックと、運送ジョブロイド：RIBON（リボン）が特装合体し、ハローキティマスクを付けた「キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」が完成する。リボン型ドローンや白いグローブ型武器、りんごの運送用小箱、パッケージのコラボアートなど、コラボの世界観を細部まで表現している。
「トミカ ジョブレイバー TJBEX アイスブレイバー ガリガリ君 輸送トラック」は2026年6月中旬発売予定で、「タカラトミーモール」では2026年4月30日（木）から予約受け付けを開始予定。「トミカ ジョブレイバー TJBEX キャリーブレイバー ハローキティ エクスプレス トラック」は、2026年7月中旬発売予定で、「タカラトミーモール」では2026年5月29日（金）から予約受け付けを開始予定だ。
さらに『特装合体ロボ ジョブレイバー』から、初のミニパトロールカーが特装合体したジョブレイバー「TJB10 ポリスブレイバー スズキ ハスラー ミニパトロールカー」の玩具が6月中旬に発売される。こちらもお見逃しなく。
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