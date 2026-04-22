「プレモル」で絶対もらえる! 限定グラス7種＆新・神泡リングを体験してみた
サントリーでは『ザ・プレミアム・モルツ』と連動した、7種類の「プレミアムグラス」＋「新・神泡リング」を景品としたマイレージキャンペーンを実施している。
○プレモルの楽しみ方が広がる
サントリーの『絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン』は、プレモル各種を購入した際のレシートを撮影して応募する。350ml缶=1点、500ml缶=1.5点の換算で、ギフト商品・飲食店レシートも対象となる。
プレミアムグラス7種類から選べる
24点コースの「選べるプレミアムグラス1種」、72点コースの「選べるプレミアムグラス2種＋新・神泡リング」は、景品がもれなくもらえる。また6点コースの「選べる厳選グルメ」(デジタルカタログギフト)は、抽選で1,000名に当たる。レシートの有効期限は2026年3月9日〜6月4日、レシートのアップロード期間は2026年3月9日〜6月8日23:59、応募受付期間は2026年3月23日〜6月30日23:59となっている。
『絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン』の概要
超音波振動が神泡を作り出す、新・神泡リング。充電ドックで充電できる仕様となった
対象アイテムは『ザ・プレミアム・モルツ』、『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』、『ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム』。
神泡達人店・神泡超達人店のレシート・領収書にも対応している(一部、対象外の店舗あり)
ちなみにプレミアムグラスは内側に特別なコーティングが施されており、神泡のもちが約1.2倍(当社比)になっているという。
デモの様子。まずは、グラスのThe PREMIUM MALT'Sのロゴの辺りまでビールを静かに注ぐ。その後、新・神泡リングで細かい泡をつくり、ビールの上にそっと乗せる
完成イメージ
キャンペーンを実施した背景について、サントリー ビール・RTD部の神里元氏は「お客様にお話をうかがう中で、気付きがありました。プレミアム・モルツの個性(華やかな香り、深いコク、心地良い余韻、きめ細かい泡など)を、グラスを変えながら楽しんでいるという方が多かったんです。そこでグラスメーカーと共同で、7種類のプレミアムグラスを開発しました」と説明する。
サントリー ビール・RTD部の神里元氏
「時代の変化にともない、ビールの飲み方も変わりました。現在は、ゆっくりビールを楽しむ人が増えています」と神里氏。同社ではWEB調査も実施しており、それによれば「1本の缶ビールを飲みきるまでの時間」は、2019年は平均約14.9分だったのに対し、2024年は約29.4分まで延長している。これを受けて「せちがらい世の中です。精神的な余裕を求めている人も多いことでしょう。プレモルを嗜む時間=ゆったり心を満たしてくれる時間、にしてもらえたら嬉しいです」と話す。
なお『ザ・プレミアム・モルツ』は昨年末にリニューアルを果たし、パッケージのベースカラーも金から”紺一色”に刷新した。これについて神里氏は「モノとしての豊かさ・華やかさよりも、ココロの豊かさ・ゆとりが重視される時代になりました。そこでプレモルのデザインも再定義しました」と説明する。
リニューアルした『ザ・プレミアム・モルツ』
サントリー ビール開発生産本部の浅野翔氏は、リニューアルの中味進化についてあらためて説明した。”うまみ”に寄与する成分が向上しており、これは麦芽にこだわってきたサントリーだからこそ実現できた部分だという。このほか、深いコク、心地良い余韻も、長時間続くような中味設計になったとしている。
解析技術の進化により、麦芽由来の成分を見える化。これにより、うまみに寄与する成分を向上できた
プレミアムグラスについては「リニューアルした『ザ・プレミアム・モルツ』を7種7様に楽しめる形状を用意しました」と浅野氏。これまでのところ、ビールのコクをゆっくり楽しめるフロスト加工を施した贅沢グラス、誰かとゆっくりビールをシェアできる乾杯ペアグラス、飲み口が広めで上質な泡を楽しめる容量も大きな神泡グラス、などが人気になっていると明かした。
サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏(左)と、サントリー ビール・RTD部の神里元氏(右)
○プレモルの楽しみ方が広がる
サントリーの『絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン』は、プレモル各種を購入した際のレシートを撮影して応募する。350ml缶=1点、500ml缶=1.5点の換算で、ギフト商品・飲食店レシートも対象となる。
24点コースの「選べるプレミアムグラス1種」、72点コースの「選べるプレミアムグラス2種＋新・神泡リング」は、景品がもれなくもらえる。また6点コースの「選べる厳選グルメ」(デジタルカタログギフト)は、抽選で1,000名に当たる。レシートの有効期限は2026年3月9日〜6月4日、レシートのアップロード期間は2026年3月9日〜6月8日23:59、応募受付期間は2026年3月23日〜6月30日23:59となっている。
『絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン』の概要
超音波振動が神泡を作り出す、新・神泡リング。充電ドックで充電できる仕様となった
対象アイテムは『ザ・プレミアム・モルツ』、『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』、『ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム』。
神泡達人店・神泡超達人店のレシート・領収書にも対応している(一部、対象外の店舗あり)
ちなみにプレミアムグラスは内側に特別なコーティングが施されており、神泡のもちが約1.2倍(当社比)になっているという。
デモの様子。まずは、グラスのThe PREMIUM MALT'Sのロゴの辺りまでビールを静かに注ぐ。その後、新・神泡リングで細かい泡をつくり、ビールの上にそっと乗せる
完成イメージ
キャンペーンを実施した背景について、サントリー ビール・RTD部の神里元氏は「お客様にお話をうかがう中で、気付きがありました。プレミアム・モルツの個性(華やかな香り、深いコク、心地良い余韻、きめ細かい泡など)を、グラスを変えながら楽しんでいるという方が多かったんです。そこでグラスメーカーと共同で、7種類のプレミアムグラスを開発しました」と説明する。
サントリー ビール・RTD部の神里元氏
「時代の変化にともない、ビールの飲み方も変わりました。現在は、ゆっくりビールを楽しむ人が増えています」と神里氏。同社ではWEB調査も実施しており、それによれば「1本の缶ビールを飲みきるまでの時間」は、2019年は平均約14.9分だったのに対し、2024年は約29.4分まで延長している。これを受けて「せちがらい世の中です。精神的な余裕を求めている人も多いことでしょう。プレモルを嗜む時間=ゆったり心を満たしてくれる時間、にしてもらえたら嬉しいです」と話す。
なお『ザ・プレミアム・モルツ』は昨年末にリニューアルを果たし、パッケージのベースカラーも金から”紺一色”に刷新した。これについて神里氏は「モノとしての豊かさ・華やかさよりも、ココロの豊かさ・ゆとりが重視される時代になりました。そこでプレモルのデザインも再定義しました」と説明する。
リニューアルした『ザ・プレミアム・モルツ』
サントリー ビール開発生産本部の浅野翔氏は、リニューアルの中味進化についてあらためて説明した。”うまみ”に寄与する成分が向上しており、これは麦芽にこだわってきたサントリーだからこそ実現できた部分だという。このほか、深いコク、心地良い余韻も、長時間続くような中味設計になったとしている。
解析技術の進化により、麦芽由来の成分を見える化。これにより、うまみに寄与する成分を向上できた
プレミアムグラスについては「リニューアルした『ザ・プレミアム・モルツ』を7種7様に楽しめる形状を用意しました」と浅野氏。これまでのところ、ビールのコクをゆっくり楽しめるフロスト加工を施した贅沢グラス、誰かとゆっくりビールをシェアできる乾杯ペアグラス、飲み口が広めで上質な泡を楽しめる容量も大きな神泡グラス、などが人気になっていると明かした。
サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏(左)と、サントリー ビール・RTD部の神里元氏(右)