櫻坂46田村保乃『ゼクシィ』で花嫁姿を披露！「表紙をずっとやりたいと思っていました。夢が叶って嬉しい」

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櫻坂46の田村保乃が、ウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング 2026 Summer&Autumn』（4月23日発売）の表紙に登場する。インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語った。

■沖縄での撮影に「ここで結婚式を挙げるのは素敵」

今回の出演について田村は、「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがすごく好きで、いつか表紙をやってみたいと思っていました。今回その夢が叶って、本当に嬉しいです」と明かした。

撮影では、『ゼクシィ』ならではの“多幸感”の世界観を意識したそう。「『ゼクシィ』の幸せな雰囲気を伝えるためにとくに表情を意識しました」と振り返った。

また、沖縄での撮影については「チャペルの扉を開けた瞬間、目の前に海が広がっていて思わず声が出てしまいました。沖縄ならではの開放感があって、ここで結婚式を挙げるのは素敵だなと思いました」と語った。

■親戚の結婚式でマジックや歌を披露

「結婚式の、皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔で語る田村。SNSなどで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだそうで、「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かした。

結婚式の思い出については「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」と素敵なエピソードを披露した。

■ 理想のプロポーズは「夜景のきれいな場所でふたりきりの時間」

「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。ふたりだけの時間の中でのプロポーズが理想です」と、理想のプロポーズについて話す田村。

理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語った。

さらに新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かした。

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