(C)Beats

Beatsは、JENNIEとコラボレーションしたワイヤレスヘッドフォン第２弾「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」を4月25日10時に直販サイト「apple.com」で発売する。価格は32,800円。

新モデルは、洗練されたモノトーンを基調としたオニキスブラックのデザインを採用。左右に装着できる2本の取り外し可能なブラックリボンが付属するほか、片側の「UltraPlushイヤークッション」には、JENNIEの音楽性や世界観から着想を得たシンボルをあしらった。また、本体と同色のキャリングケースも同梱する。

製品外観(C)Beats

キャリングケース(C)Beats

Beats Solo 4 - JENNIE スペシャルエディション：公式コラボレーション

発売にあわせて、JENNIEの未発表曲を使用したキャンペーン動画も公開。今回のヘッドフォンのシグネチャーであるリボンデザインにフィーチャーした世界観を楽しめる。また、Apple Musicではローンチを記念したJENNIEセレクトのプレイリストも公開されている。

(C)Beats

JENNIEは、「Beats との初回のコラボレーションは、物語の始まりに過ぎないとわかっていました。第2章となる今回のコラボレーションは、私個人の進化と自己発見を真に表現しています。力強さとパーソナルな想いの両方を感じられるものをつくりたいと考えていました。皆さんが、この洗練されたヘッドフォンを通じて、この物語の新たな章を⼀緒に体験してくれることをとても嬉しく思っています」とコメントしている。