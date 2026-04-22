様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、人気インフルエンサー「寿司リーマン」と共同開発した「寿司タコスツールセット」が登場！

専用スタンドとごはん（しゃり）をポン、とのせる専用しゃもじで、お子さまでも手が汚れず簡単に「巻かない手巻き寿司」が作れます☆

スケーター「寿司タコスツールセット」

価格：1,320円（税込）

セット内容：スタンド2個、しゃもじ1個

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店等

スケーターから、新スタイルの手巻き寿司を楽しめる「寿司タコスツールセット」が登場！

「寿司タコス」は、“手巻き寿司は巻かなくてもいいのではないか”という、手巻き寿司の概念を覆す新しいスタイルの調理ツールです。

毎日寿司を食べ続け、その魅力を発信しているSNS総フォロワー29万人の人気インフルエンサー「寿司リーマン」氏との共同開発により企画されました。

手巻き寿司を作る際の、うまく巻けない、手が汚れるといった悩みを解決します。

家族や友人とのホームパーティで、食卓に美味しく心弾むひとときを演出してくれるグッズです☆

「寿司タコスツールセット」の特長

「寿司タコスツールセット」は、専用のスタンド2個と、ごはん(しゃり)をポン、とのせる専用しゃもじ1個のセット。

海苔と具材をスタンドにのせる構造のため、巻く手間がありません。

しゃもじはワンタッチで適量のしゃりをのせることができる設計です。

ごはんがくっつきにくい特殊な表面加工を施しているため、快適に調理ができます。

直接手でごはんや具材に触れる必要がないため、小さなお子様でも手が汚れず簡単にできる！

保護者の方が作ってあげる必要がなくなり、お子様自身で調理に参加できるため、家族の会話も弾みます☆

お好みの具材を自由にアレンジしてのせるだけで、彩り豊かで写真映えする「寿司タコス」が完成です。

寿司タコスの作り方

スタンドに海苔をのせます。

しゃもじでしゃりをのせます。

お好みの寿司の具をのせます。

形を整えてできあがりです！

具材のアレンジが自由自在な、パーティにもぴったりの「寿司タコス」が彩り豊か＆簡単に作れる！

スケーター「寿司タコスツールセット」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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