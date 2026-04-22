Vポイントマーケティングと三井住友カードは22日、共通ポイントの「Vポイント」で、2周年を記念したキャンペーン「超Vポイント祭」を開始した。期間は6月30日まで。

キャンペーンは、新規で利用するユーザーと、決済でポイントやカードを利用するユーザー向けに実施される。このほか、Vポイントアプリで1万ポイントが当たるキャンペーンも実施される。

新規ユーザー向け

6月30日までの期間中、Vポイントアプリを新規でダウンロードし、ログインすると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

また、4月30日までの期間中にOliveアカウントを新規で開設したうえで、一度に10万円以上を入金し、スマートフォンでのタッチ決済を利用すると最大1万円相当のポイントが当たるキャンペーンが実施されている。キャンペーンエントリーが必要。なお、5月からは新たに最大1万5000円相当のポイントが進呈されるキャンペーンが実施される。

このほか、三井住友カードに新規入会するユーザー向けのキャンペーンも実施されている。

決済のキャンペーン

6月30日までの期間中、対象のクレジットカードで、対象期間内に合計5000円以上利用すると、最大2万ポイントが当たるキャンペーンが実施されている。対象期間は、4月22日～5月31日と6月1日～30日。キャンペーンエントリーが必要。

Vポイントの利用では、6月30日までの期間中、VポイントPayアプリで対象期間内に合計1000円以上利用すると、最大2000ポイントが当たるキャンペーンが実施されている。対象期間は、4月22日～5月31日と6月1日～30日。キャンペーンエントリーが必要。

このほか、Vポイントアプリでは、6月30日までの期間中、最大1万ポイントが当たるキャンペーンが実施されている。