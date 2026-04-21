とちぎテレビ

２０２６年で２０回の節目を迎える夏の風物詩「うつのみや花火大会」の開催に向けて２０日、宇都宮市役所でキックオフの会合が開かれました。

うつのみや花火大会は、地元有志の団体「ＮＰＯ法人うつのみや百年花火」が企画から当日の運営まで、すべてボランティアで作り上げているイベントです。

２００７年から毎年開催を続け、２０２６年で２０回の節目を迎えます。

今回のテーマは、花火大会が百年続く文化として受け継がれることを願い、団体名にも入っている「百年」が採用されました。

大会名誉会長を務める宇都宮市の佐藤栄一市長は、２０年の感謝を述べたあと、「子どもの中で体験の格差がある。子どもたちが花火を見る機会を今後も作っていきたい」と抱負を語りました。

また大会を盛り上げる公式アンバサダーには宇都宮市出身の２４歳、ＭＡＩさんと、同じく宇都宮市出身の中学１年生、齋藤南さんが浴衣姿で登場し、意気込みを語りました。

またイメージソングは宇都宮市出身のロックバンドＡＰＥＳの「花火」に決まり、会場で初披露されました。

うつのみや花火大会は８月８日に、宇都宮市道場宿緑地で開催される予定です。