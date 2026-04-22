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気象台は、午前10時10分に、暴風警報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市などに発表 22日10:10時点

津軽、三八上北では、22日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■弘前市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■八戸市
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■黒石市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■五所川原市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■十和田市
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■三沢市
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■つがる市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■平川市
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■平内町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■今別町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■蓬田村
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■外ヶ浜町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■鰺ヶ沢町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■深浦町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■西目屋村
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■藤崎町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大鰐町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■田舎館村
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■板柳町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■鶴田町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■中泊町
□暴風警報【発表】
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■野辺地町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■七戸町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　24日にかけて注意

■六戸町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■横浜町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■東北町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■六ヶ所村
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■おいらせ町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■三戸町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■五戸町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■田子町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■南部町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■階上町
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■新郷村
□暴風警報
　22日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s