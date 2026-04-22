【暴風警報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市などに発表 22日10:10時点
気象台は、午前10時10分に、暴風警報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町に発表しました。
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津軽、三八上北では、22日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
24日にかけて注意
■弘前市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■八戸市
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■黒石市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■五所川原市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■十和田市
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■三沢市
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■つがる市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■平川市
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■平内町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■今別町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■蓬田村
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■外ヶ浜町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■鰺ヶ沢町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■深浦町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■西目屋村
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■藤崎町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大鰐町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■田舎館村
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■板柳町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■鶴田町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■中泊町
□暴風警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■野辺地町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■七戸町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■六戸町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■横浜町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■東北町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■六ヶ所村
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■おいらせ町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■三戸町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■五戸町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■田子町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■南部町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■階上町
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■新郷村
□暴風警報
22日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s