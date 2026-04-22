水卜麻美 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　日本テレビ水卜麻美アナウンサー（39）が22日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金　前5：50）に生出演。俳優の戸塚純貴（33）をフォローするシーンがあった。

【画像】妻・水卜麻美との“私生活”を語った中村倫也

　冒頭、2人で声をそろえて「おはようございます」とあいさつ。数秒の間のあとに、戸塚が「4月22日、水曜日の『ZIP！』です」と紹介した。

　すかさず水卜アナが「ごめんなさい戸塚さん私が…月火とあいさつそろってますって、プレッシャーをかけたから」とフォロー。戸塚が「緊張のあいさつになってしまいましたけど…」ととまどう様子をみせると「とんでもない！」と笑顔で盛り上げた。

　戸塚は4月1日より、水曜パーソナリティとして毎週出演している。