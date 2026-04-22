水卜麻美アナ、『ZIP！』生放送で共演者をフォロー「ごめんなさい私が…」
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が22日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。俳優の戸塚純貴（33）をフォローするシーンがあった。
【画像】妻・水卜麻美との“私生活”を語った中村倫也
冒頭、2人で声をそろえて「おはようございます」とあいさつ。数秒の間のあとに、戸塚が「4月22日、水曜日の『ZIP！』です」と紹介した。
すかさず水卜アナが「ごめんなさい戸塚さん私が…月火とあいさつそろってますって、プレッシャーをかけたから」とフォロー。戸塚が「緊張のあいさつになってしまいましたけど…」ととまどう様子をみせると「とんでもない！」と笑顔で盛り上げた。
戸塚は4月1日より、水曜パーソナリティとして毎週出演している。
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冒頭、2人で声をそろえて「おはようございます」とあいさつ。数秒の間のあとに、戸塚が「4月22日、水曜日の『ZIP！』です」と紹介した。
すかさず水卜アナが「ごめんなさい戸塚さん私が…月火とあいさつそろってますって、プレッシャーをかけたから」とフォロー。戸塚が「緊張のあいさつになってしまいましたけど…」ととまどう様子をみせると「とんでもない！」と笑顔で盛り上げた。
戸塚は4月1日より、水曜パーソナリティとして毎週出演している。