【嵐メモリアル】松本潤の「花より男子」、櫻井翔の北京五輪キャスター　大躍進０８年は大野智「一生忘れられない年」…連載第４回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材や、グループとゆかりのある人らの話をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

嵐とマツジュン（松本潤）の加速する勢いを実感したのが、２００８年。映画「花より男子ファイナル」のキャンペーンで、邦画史上初の貸し切りジェット機による全国５大都市弾丸ツアーが行われ、スポーツ紙の記者も一部同乗した。北海道・新千歳空港から映画館への往復は、メジャーリーグのようにバスがチャーター機に横付け。荷物検査とボディーチェックは、機体のすぐ脇で受けるＶＩＰ待遇だった。松本は「嵐とは別のグループ『つくし＆Ｆ４』を組んだみたい」。ドラマからの大ヒットを個人とグループの爆発的な飛躍につなげた。

櫻井翔が初めて五輪の番組キャスターを務めたのも、同年夏の北京だった。メンバー５人の色がドラマ、映画、バラエティー、報道、アートなどでそれぞれ輝きを増し、輪になって合わさった時に最大の効果を生んだ。初の全国５大ドームツアー、国立競技場ライブに続き、中国・上海で単独公演を開催。ＣＤ発売もなかった未開拓の地で、応援のうちわが揺れ、合唱が響いた。相葉雅紀は「覚えた北京語より、日本語が通じるのが悔しい」と現地の熱狂ぶりに驚いた。

人気を瞬間風速で表すと、後発のＫＡＴ―ＴＵＮ、ＮＥＷＳも見劣りはしなかった。それでも、ウサギと亀なら、嵐は亀だった。松本は「確実に階段を上ってきた」。相葉は「昔は客席が埋まっていないコンサート会場もあった。そういう経験を経てこられたのが、うれしい」。強い結束と持続力で、嵐は群を抜いていた。

０８年のオリコン年間ランキングでは「ｔｒｕｔｈ／風の向こうへ」（６１・８万枚）で初の年間シングル１位を獲得。「Ｏｎｅ Ｌｏｖｅ」（５２・４万枚）と合わせ、ワンツーを独占した。「ｔｒｕｔｈ」が主演ドラマ「魔王」の主題歌だった大野智は「不思議な感じ。皆さんのおかげで、一生忘れられない年になりました」。デビュー１０年目で確固たる地位に躍り出た。（山崎 智）