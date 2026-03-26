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YouTubeチャンネル「kirihara」が「Osmo Pocket4は買い替える価値ありか？3からの変更点を踏まえて考えよう」を公開した。動画では、先日正式発表された「DJI Osmo Pocket 4」について、前作「Pocket 3」からの変更点を詳細に分析。マイナーチェンジと捉えられがちな本作だが、実用性と操作性の面で「確かな進化」を遂げており、用途によっては十分に買い替える価値があると結論付けている。



動画内でkiriharaは、前作が完成されすぎていたため、Pocket 4に対する期待のハードルが上がっていると指摘する。その中で、買い替えの大きな動機となる進化として「107GBの内蔵ストレージ」の搭載を挙げた。従来のマイクロSDカードによる運用について「SDカードの出し入れの都度やらなければならなかったのは非常に手間でした」と不満を吐露。内蔵ストレージとUSB 3.1対応による最大800MB/sの高速データ転送の実現を「とても良い部分だ」と高く評価している。



さらに、操作性の向上も見逃せない要素として強調する。新たに搭載されたカスタムボタンとズームボタンにより、これまで画面のタップやスワイプが必要だった操作が物理ボタンで完結。「これまで以上にもたつくことなく、瞬時に的確な設定に切り替えることができそうです」と、クリエイターのストレスを劇的に軽減する進化だと語った。また、10-Bit D-Logへの本格対応や、カメラ単体で完結するカラーフィルター機能の追加など、映像表現の自由度が増した点にも触れている。



一方で、5月から6月にかけて上位モデル「Pocket 4 Pro」や競合製品の発表が噂されていることにも言及。スペックを重視する層には「様子見するのが賢明」としながらも、現在の携帯性や価格に納得できるのであれば「Pocket 3からの乗り換えでも十分に買い替えアリなスペックだな」と自身の見解を述べた。



自身の撮影スタイルや求める機能を見極めるとともに、今後の市場動向も視野に入れながら最適な購入タイミングを検討したい。