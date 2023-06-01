【1/700 FH53 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)】 4月22日 出荷開始 価格：5,390円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH53 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)」の出荷を4月22日に開始する。価格は5,390円。

本製品は、最上型3番艦「鈴谷」の昭和19年10月捷一号作戦（レイテ沖海戦）時をモチーフにした、接着組立と塗装を必要とする未塗装キット。スケールは1/700で、艦底部を含むフルハル仕様。従来（特シリーズ）の金型と新規追加金型で構成された製品となり、喫水線下は2025年、洋上部分は2019年設計金型で構成されている。

デカールは、軍艦旗・国旗および艦載機の日の丸などのマーキング類を収録したデカール1枚と、艦尾艦名や後部マスト用白線、喫水標などを収録したデカール1枚の計2枚が付属する。

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