派手すぎない感じがいい！【40・50代】すぐマネしたい「おしゃれ白髪ぼかしヘア」

白髪を目立たせたくないけれど、派手なスタイルには抵抗があるという大人世代に、自然に白髪をぼかすカラースタイルが人気を集めています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ベースカラーに細かなハイライトを忍ばせたり、明るく染め上げたりすることでおしゃれに白髪をぼかすヘアスタイルをご紹介します。

極細ハイライトを効かせたグレージュボブ

グレージュの外ハネレイヤーボブです。トップを中心に細めのハイライトを入れることで、白髪を自然にカモフラージュしています。トレンドを押さえつつ白髪ぼかしも叶えてくれるため、悩みを解消しながら手軽に今っぽい抜け感を楽しめそうです。

艶が引き立つ、明るめベージュのくびれボブ

ラフなニュアンスの外ハネくびれボブです。赤みを抑えた明るめのベージュカラーで染め上げることで、ハイライトがベースに自然に溶け込み、美しい艶を生み出しています。細かな筋が見えなくても白髪がきれいになじみ、若々しい印象を与えてくれそうです。

生え際をカバーする、ハイライトウルフ

トップにはショートのように丸みを持たせつつ、襟足は首に沿わせてほんのり外ハネにしたウルフスタイルです。まろやかなブラウンをベースに、生え際を中心とした細めのハイライトを施しています。新しく伸びてきた白髪も自然になじみやすくなり、頻繁なリタッチの負担から解放されるかもしれません。

ふんわり上品なレイヤーボブ

くびれを作って外ハネに仕上げた柔らかなボブレイヤーです。全体を明るめのくすみブラウンで染め上げており、白髪部分が自然に明るく抜けることで、ハイライトのような効果をもたらしてくれそう。ワントーン風の落ち着きがありながらも、華やかで上品な空気感を大切にしたい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@hair_by_keiko様、@kaito_osaka.design様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里