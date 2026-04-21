最大12連休のGW 国内・海外ともツアー予約好調
最大12連休となる2026年のゴールデンウイーク、広島市の旅行会社では、国内・海外ともにツアーの予約が好調のようです。
Q.（ゴールデンウイークの）予定はどう？
■40代
「母方の両親と子どもと長崎に行こうかなと思っている。でもホテルが高いみたいなので、奥さんとどうするかと話している。」
■夫婦
「滝でも見に行こうかな。」
「滝がめっちゃ好きで、人があまり多いところは嫌かもしれない。」
■HIS 広島本店 田室 友唯 さん
「国内だと、やっぱり不動の人気は沖縄。沖縄が一番人気で、その次は北海道が人気。」
一方、中東情勢の影響で一部でキャンセルとなった海外ツアーもあったといいます。ただ、予約客は別のツアーに変更するなどして、大きな混乱はなく、海外ツアーの予約は2025年より約4割増えています。
1日で手軽に楽しみたい人にオススメなのが、バスツアーです。
■HIS 広島本店 田室 友唯 さん
「広島から日帰りで行ける中国地方を中心に回るバスツアーが、人気となっている。」
島根県の出雲や山口県の角島を巡るバスツアーのほかに、この旅行代理店では、国内・海外のツアーも予約できるものが、まだあるということです。
■HIS 広島本店 田室 友唯 さん
「国内だと北海道とか関東とかのパンフレットもあるので、こういうのを見て予約してもらえたらと思う。」
【2026年4月21日 放送】