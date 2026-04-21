ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、世界中でブームを生んでいるモンチッチと初めてのUTコレクションを5月1日に発売する。さまざまなモンチッチたちの写真を使用したフォトTシャツが、WOMENとGIRLSのラインアップで登場する。大人も子どもも可愛く着こなせるモンチッチUTをぜひチェックしてほしい考え。





4月21日公開されるスペシャルサイトにはモンチッチUTの発売を記念して、モンチッチちゃんが曜日ごとに異なるUTの着こなしを披露する「7日間スタイリング」が登場。さらに今回は、スペシャルゲストとしてKAWAII LAB. MATESが参加。モンチッチちゃんと一緒にそれぞれの個性あふれるモンチッチUTを使った、とっておきのコーディネートを届ける。思わずマネしたくなる“KAWAII”がいっぱいの、特別なスタイリング企画となっている。

KAWAII LAB. MATESは、アソビシステム発の次世代アイドル研修生ユニット。原宿発のKAWAIIカルチャーを体現し、デビューを目指して活動中。現在7名で構成され、SNSやコラボ企画を通じ表現力と個性を磨いている。

［小売価格］

WOMEN Tシャツ（4柄）：1990円

GIRLS Tシャツ（4柄）：990円

［発売日］5月1日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja