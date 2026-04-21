元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さん（37）が2026年4月20日にYouTube動画で、妻でYouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）と、てんちむさんの息子と、休日にピクニックに出かけた様子を公開した。

三崎さんは3月28日にインスタグラムで、長年の友人でもあるてんちむさんと1月30日に結婚したと発表していた。

「あーん」して食べさせる一幕も

この日はてんちむさんが朝からお弁当を作り、てんちむさんの息子、愛犬と一緒に、代々木公園を訪れた。

てんちむさんが「あーんしてくれる？」と言いながら、きゅうりを入れたちくわを三崎さんの口元まで持っていき、三崎さんが「嫌だよ」と顔を背けつつ、てんちむさんの「あーん」を受け入れるという、仲の良さを感じさせる一幕もあった。

三崎さんはてんちむさんとの結婚について、インスタグラムで「2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と語っていた。

結婚前も、友人として旅行などをしていたが、てんちむさんは「それまで体の関係とかマジでないよね」「うちらけっこう体の関係ありそうって思われがちなんだけど、マジなかったよね」と明かした。

三崎さんは「婚約するまで体の関係がないって奇跡じゃね？」「真面目にさせたんだね、運命が」と真剣に語っていた。