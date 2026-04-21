エレコム <6750> [東証Ｐ] が4月21日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の52円→57円(前の期は48円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、業績の向上に努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に配当維持もしくは増配する累進的配当の実施を基本方針とし、配当性向につきましては当期純利益（連結）に対して30％以上を維持、向上させるよう努めております。 また、当社は2026年５月に創立40周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。つきましては平素よりご支援を賜っております株主の皆様に感謝の意を表するため、記念配当の実施を予定しております。 これら並びに2026年3月期の連結業績予想と特殊要因、配当の推移及び配当性向等を総合的に勘案しました結果、2026年3月期の期末配当金につきましては、前回予想の普通配当26円に記念配当5円を加え、1株当たり31円に修正することといたしました。