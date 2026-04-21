新タマネギだけで簡単「やみつき漬け」のつくり方。焼いて漬けるだけで、甘さとうま味が爆発
今が旬の新タマネギ。そのままでも甘くておいしいですが、「焼いてから漬ける」ことで甘みはもちろん、うま味とコクがぐっと引き立ちます。農家の娘として野菜レシピを発信するセリナさんに、ご飯がすすむ「新タマネギのやみつき漬け」レシピを教えてもらいました。
ご飯のお供にもぴったり！「新タマネギのやみつき漬け」
新タマネギは芯までやわらかく、丸ごとおいしく食べられます。じっくり加熱することでより甘みが増し、やみつきダレに漬け込むことで、うま味とコクがじゅわっと広がります。濃いめの味つけなので、ご飯にもよく合う一品です！
●新タマネギのやみつき漬け
【材料（つくりやすい分量）】
新タマネギ 2個
ごま油 大さじ1
大葉 5枚ほど
A[水100mL しょうゆ70mL 酢大さじ2 砂糖大さじ1 顆粒（液体）和風だしの素 ニンニク一片（すりおろす）]
【つくり方】
（1） 新タマネギは6〜8等分にくし切りにする。芯を残してカットすることで、ばらけにくくなります。
（2） フライパンにごま油を熱し、タマネギを並べて弱火〜中火でじっくり焼く。
（3） 両面にこんがり焼き色がついたら、清潔な容器に移す。
（4） 同じフライパンにAを入れてひと煮立ちさせ、火を止める。
（5） みじん切りにした大葉を加えて混ぜ、（3）のタマネギにかける。
（6） 落としラップをして、冷蔵庫で一晩なじませたら完成。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう