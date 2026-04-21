今が旬の新タマネギ。そのままでも甘くておいしいですが、「焼いてから漬ける」ことで甘みはもちろん、うま味とコクがぐっと引き立ちます。農家の娘として野菜レシピを発信するセリナさんに、ご飯がすすむ「新タマネギのやみつき漬け」レシピを教えてもらいました。

ご飯のお供にもぴったり！「新タマネギのやみつき漬け」

新タマネギは芯までやわらかく、丸ごとおいしく食べられます。じっくり加熱することでより甘みが増し、やみつきダレに漬け込むことで、うま味とコクがじゅわっと広がります。濃いめの味つけなので、ご飯にもよく合う一品です！

【写真】タレをタマネギにかける

●新タマネギのやみつき漬け

【材料（つくりやすい分量）】

新タマネギ　2個
ごま油　大さじ1
大葉　5枚ほど
A[水100mL　しょうゆ70mL　酢大さじ2　砂糖大さじ1　顆粒（液体）和風だしの素　ニンニク一片（すりおろす）]

【つくり方】

（1）　新タマネギは6〜8等分にくし切りにする。芯を残してカットすることで、ばらけにくくなります。

（2）　フライパンにごま油を熱し、タマネギを並べて弱火〜中火でじっくり焼く。

（3）　両面にこんがり焼き色がついたら、清潔な容器に移す。

（4）　同じフライパンにAを入れてひと煮立ちさせ、火を止める。

（5）　みじん切りにした大葉を加えて混ぜ、（3）のタマネギにかける。

（6）　落としラップをして、冷蔵庫で一晩なじませたら完成。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう