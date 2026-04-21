【魔女の谷の夜】 7月8日 上映開始予定

スタジオジブリは愛知県長久手市のジブリパークにて、7月8日から新作短編アニメーション「魔女の谷の夜」の上映を開始する。これに伴い、5月10日14時から7月入場分のチケット販売を開始するとともに、チケット料金の改定を実施する。

「魔女の谷の夜」はジブリパークの「魔女の谷」を舞台とした物語で、スタジオジブリがジブリパークのために作った初のオリジナル短編アニメーションとなる。7月8日の初回上映では監督の宮崎吾朗氏、山下明彦氏が登壇する舞台挨拶を同時に開催する。

舞台挨拶のチケットも5月10日14時から先着150人を対象に販売予定で、料金は大人2,000円、4歳から小学生までが1,000円。イベント終了後は「ジブリの大倉庫」を観覧できる。

7月入場分からのチケット料金改定では、エリア券「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」の内容を変更する。「魔女の谷」の「オキノ邸」、「ハウルの城」、「魔女の家」全てを観覧できるようになり、料金は平日大人3,300円、4歳～小学生1,650円、土日休日の大人3,800円、子供1,900円となる。

セット券には「ジブリパーク 里山さんぽ券」を新設する。「魔女の谷」、「もののけの里」、「どんどこ森」の山頂「どんどこ堂」に入場でき、エリア内のショップ、飲食施設などを利用できる。料金は平日大人1,000円、4歳～小学生500円、土日休日の大人1,500円、4歳～小学生750円となっている。

この他、セット券「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」、同「スタンダード」での「ジブリの大倉庫」入場時間から、7月入場分より15時の回がなくなるという。

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