「明石Ｔ３テラス」のオープンを受け、兵庫・斎藤県知事が２１日までにＳＮＳを更新した。黒のパンツに薄い青系シャツのラフな私服姿で、自ら写真スポットなどを紹介。ハンモックでくつろぐなど、リラックスする姿も公開している。

この春、明石東外港地区のにぎわい創出の拠点として、「明石Ｔ３テラス」がオープンいたしました。毎月第三土曜に開かれるマルシェへ伺ってまいりました。無料でご利用いただけるドッグラン、珈琲を片手に望む明石海峡大橋の絶景など、訪れる人それぞれの過ごし方がございます。人の繋がり(Ｔｉｅｓ)、穏やかな時間(Ｔｉｍｅ)、雄大な海峡(Ｔｉｄｅｓ)を感じていただける場所を目指してまいります。ぜひ一度、お立ち寄りください」と知事自らＰＲした。

「明石Ｔ３テラス」はこの４月にオープン。甲子園球場１.６個分の広さで、明石市役所に隣接したエリアは、日常は公園としてイベントやピクニックなどができ、また、自らスペースを借りてイベントの開催も可能となっている。

この投稿に「いい写真ですね」「景色がきれいです」「行ってみようと思います」の声が寄せられていた。