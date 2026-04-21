高気圧に覆われて午後も晴れに、昨日より5℃以上低く 昼間も上着があると安心【これからの天気(4月21日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、沿岸各地に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市にはあわせて波浪注意報が出ています。また、上・中越に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。
■21日(火)これからの天気
高気圧に覆われて晴れるでしょう。沿岸部を中心に西寄りの風が強まりそうです。また、黄砂が飛んでくるおそれがあります。お出かけの際はマスクなどで対策をしましょう。
降水確率は、夜にかけて10%以下と低くなっています。
◆21日(火)の予想最高気温
最高気温は16～18℃の予想です。
昨日より5℃以上低くなるでしょう。
平年並みか少し低く、昼間も上着が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸各地に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市にはあわせて波浪注意報が出ています。また、上・中越に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。
■21日(火)これからの天気
高気圧に覆われて晴れるでしょう。沿岸部を中心に西寄りの風が強まりそうです。また、黄砂が飛んでくるおそれがあります。お出かけの際はマスクなどで対策をしましょう。
降水確率は、夜にかけて10%以下と低くなっています。
◆21日(火)の予想最高気温
最高気温は16～18℃の予想です。
昨日より5℃以上低くなるでしょう。
平年並みか少し低く、昼間も上着が必要になりそうです。