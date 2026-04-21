さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「おぱんちゅうさぎ」グッズが続々登場。

今回は、「おぱんちゅうさぎ」のキュートな姿が描かれた、ランチタイムや日々のお買い物に活躍する保冷バッグやペットボトルケースなど全5種を紹介していきます☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」保冷バッグシリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、「おぱんちゅうさぎ」をデザインしたお出かけに便利な新グッズシリーズが登場。

お弁当箱の持ち運びにぴったりのサイズから、週末のまとめ買いに重宝するレジかご対応サイズまで、用途に合わせて選べる豊富なラインナップを展開されています。

すべてのバッグの内側が保冷仕様になっているのもポイントです。

デザインは、パステルカラーの切り替えがアクセントの「おぱんちゅうさぎ レトロ遊園地」と、

爽やかな青色背景の「おぱんちゅうさぎ レトロ遊園地（ストライプ）」の2種類から選べます☆

ペットボトルケース

価格：1,408円（税込）

サイズ：Φ84×155mm

品番：APPB11

POSコード：4973307742217（レトロ遊園地）／4973307742262（レトロ遊園地 ストライプ）

上部が巾着仕様になったペットボトルケース。

ペットボトルをケースに入れたまま飲むことができるのも嬉しいポイントです。

保冷ポーチ付きトートバッグ

価格：1,980円（税込）

サイズ：310×115×215mm

品番：APCTW11

POSコード：4973307742224（レトロ遊園地）／4973307742279（レトロ遊園地 ストライプ）

取り外し可能な保冷ポーチ付きのトートバッグ。

お弁当箱を入れる保冷バッグとしても、ポーチを外して普段使いのミニトートとしても2WAYで活用できます。

保冷ランチトートバッグ

価格：1,980円（税込）

品番：APCL11

サイズ：360×120×220mm

POSコード：4973307742248（レトロ遊園地）／4973307742293（レトロ遊園地 ストライプ）

マチが120mmと広く、お弁当箱を水平にいれることができるランチトートバッグ。

また、開口部にはファスナーが付いているため、中身の飛び出しもしっかり防ぎます。

巾着付き保冷レジかごバッグ

価格：2,750円（税込）

品番：APCR11

サイズ：410×255×250mm

POSコード：4973307742231（レトロ遊園地）／4973307742286（レトロ遊園地 ストライプ）

上部が巾着で大きく開閉できる、巾着付き保冷レジかごバッグ。

かさばる食材も収納でき、中身の飛び出しも防いでくれる便利グッズです。

保冷トートバッグ 大

価格：2,750円（税込）

サイズ：450×160×340mm

品番：APCT12

POSコード：4973307742255（レトロ遊園地）／4973307742309（レトロ遊園地 ストライプ）

幅450mm、マチ160mmの大容量サイズに仕上げられた保冷トートバッグ。

週末のまとめ買いやピクニック、アウトドアなどのレジャーシーンでもたくさんの荷物を一つにまとめて持ち運べます。

「おぱんちゅうさぎ」のテーマアート2種を使用した、ランチタイムや日々のお買い物に活躍する保冷バッグやペットボトルケース。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」デザイン、保冷バッグシリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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