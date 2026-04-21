温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」

3000匹のこいのぼりが泳ぐ光景は圧巻です。

大分県日田市と熊本県小国町にまたがる杖立温泉で、温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」が開催されています。

◆TOS梅田雄一郎記者

「温泉の香りが漂う中、こちらでは多くのこいのぼりが空に向かって泳いでいます」

温泉街を流れる川の上で春風に揺られているのはおよそ3000匹のこいのぼり。800メートルほどにわたって圧巻の光景が広がっています。

温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」

日田市と熊本県小国町にまたがる杖立温泉で、3月から始まっているのが2026年で46回目を迎えた「鯉のぼり祭り」。

こいのぼりは、地元の人たちによって取り付けられ、全国から募集している家庭で不要になったこいのぼりも毎年飾られています。

「鯉のぼり祭り」はゴールデンウイークに開催されていましたが交通渋滞が発生することを避けるために2025年から期間が前倒しされています。

20日も平日にも関わらず多くの家族連れなどが訪れていて温泉街を歩きながらこいのぼりの絶景を楽しんでいました。

温泉街を彩る「鯉のぼり祭り」

◆福岡から訪れた人

「（来るのが）久しぶりだが雄大に泳いでいる。まとまって大きく飾っているのは子供も喜ぶ」

◆山口から訪れた人

「きれいだった。ちゃんと見たのが初めてなのですごい感動した。温泉街とも合っててすごいきれいだと思った」

◆福岡から訪れた人

「ここ見たらほかのところ見られない、いいですね。こんな景色見たことない」

杖立温泉の「鯉のぼり祭り」は4月23日まで開催されています。

また期間中、午後7時半からはこいのぼりのライトアップも行われているということです。