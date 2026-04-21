「レギュラー車にハイオクを入れたほうがよい」と聞いたのですが、”効果”はある？ ない？

ハイオクとレギュラーの違いとは

ハイオクとレギュラーの最大の違いは「オクタン価」です。オクタン価とは、燃料の異常燃焼（ノッキング）を起こしにくさを示す指標で、ハイオクはレギュラーよりも高いオクタン価を持っています。

そのため、高性能エンジンや高圧縮エンジンを搭載した車ではハイオクが指定されており、本来の性能を発揮するためには適切な燃料を使用する必要があります。



レギュラー車にハイオクを入れるとどうなる？

結論から言うと、レギュラー仕様の車にハイオクを入れても、基本的に大きな性能向上や燃費改善は期待できません。現代の車はエンジン制御が高度化しており、使用する燃料に応じて最適な燃焼を行う仕組みになっています。

そのため、ハイオクを入れてもエンジンがそれに合わせて性能を引き出すことは少なく、結果としてコストだけが増えてしまいます。



燃費が良くなるという説の真相

一部では「ハイオクのほうが燃費が良い」と言われることがありますが、これは特定の条件下での話です。例えば、ノッキングが発生しやすい状況ではハイオクのほうが安定した燃焼が得られる場合があります。

しかし、通常のレギュラー車ではそのような差が出ることはほとんどなく、むしろ価格差を考えると経済的メリットは小さいと言えます。



エンジンに良いというのは本当か

ハイオクには清浄剤が多く含まれている場合があり、「エンジン内部をきれいにする効果がある」と言われることがあります。確かに一部の製品ではそうした添加剤が含まれていますが、現在のレギュラーガソリンにも一定の清浄性能は備わっています。

そのため、通常の使用環境であればレギュラーでも十分であり、ハイオクを使う必要性はないと言えます。



例外的に効果を感じるケース

古い車やエンジンにカーボンが蓄積している車では、一時的に調子が良くなると感じることもあります。ただし、これは根本的な改善ではなく、一時的な変化に過ぎない場合が多いです。



ハイオクを入れる際に注意したいポイント

レギュラー車にハイオクを入れること自体は問題ありませんが、継続的に使用する場合はコストとのバランスをよく考える必要があります。ハイオクはレギュラーよりも1Lあたり10円以上高いことが一般的であり、日常的に使用すると燃料費が大きく増えてしまいます。

また、「たまにハイオクを入れるとエンジンがきれいになる」といった話もありますが、これについても過度な期待は禁物です。確かに清浄成分の違いはありますが、それだけで劇的な改善が起こるわけではありません。エンジン内部の状態を良好に保つためには、定期的なオイル交換や適切なメンテナンスのほうが重要です。

つまり、燃料の種類に頼るよりも、日頃の管理や運転習慣を見直すことが、結果的に車の性能維持や燃費向上につながると言えるでしょう。



まとめ

レギュラー車にハイオクを入れても、大きなメリットは期待できません。基本的には車の指定通りの燃料を使用するのが最も効率的であり、無駄な出費を防ぐことにもつながります。燃費やエンジン性能を維持するためには、適切な燃料選びが重要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー