染谷将太、謎の青年役でホラー映画出演 FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌主演「だぁれかさんとアソぼ？」予告＆ポスタービジュアル解禁
【モデルプレス＝2026/04/21】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が主演を務める映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）に、俳優の染谷将太が出演決定。あわせて、予告映像とポスタービジュアルが公開された。
【写真】】「呪怨」シリーズ・清水崇監督の最新作 恐怖の予告映像
追加キャストとして現在放送中のTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」への出演や、黒川博行原作の映画『国境』でW主演をはじめ、5月に公開を控える映画『廃用身』で主演を務めるなど、話題作への出演が相次ぐ実力派俳優・染谷の出演が決定。その他にも、マキタスポーツ、オクイシュージ、菜葉菜、染谷隼生、穂紫朋子の出演情報も解禁され、バラエティ豊かなキャストが本作を彩る。
今回解禁された予告映像の冒頭では、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”を恐る恐る実行する菜々美（星乃あんな）の姿を捉える。誰もいない階段。その13段目でカセットテープに日付と名前を吹き込むと…。カセットテープに名前を入れられた人物が相次いでその日付に謎の死を遂げるという事件が発生。菜々美の姉であり心理カウンセラーの小春（鎮西）は、事件を目撃した学生達にカウンセリングを行うことに。
遊びを実行した1人に菜々美がいることを知った小春が事件を追う中で出会った、カセットレコーダーを手にした謎の青年（染谷）が、「どこで…？」と意味深に問いかけるシーンも。畳みかけるように恐怖がループする映像の中では、想像を絶する怪異に巻き込まれていく小春や学生達の恐怖に歪んだ表情を次々に捉えていき、引きちぎられたカセットテープや卒業アルバム、女子学生が描かれた不気味な絵の写真など、不穏なアイテムが観る者の恐怖心をさらに煽る。
また、ポスタービジュアルでは、呪われた遊びの舞台となる学校の階段で怯える小春、周りには何かに憑りつかれたように倒れ込む学生達、そして上段には正体不明の少女の姿が見える。さらに、4月21日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定した。
同映画は「呪怨」シリーズを手掛け、ハリウッドリメイク版として世界中で公開された「THE JUON／呪怨」で日本人監督として初めて全米興行収入1位を記録し、世界を震撼させたJホラー界の巨匠・清水崇監督の最新作。若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行された事がきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃）と共に抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく。脚本は角田ルミ氏と清水監督が担当。3度目のタッグを組み、学園ホラーを届ける。（modelpress編集部）
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【写真】】「呪怨」シリーズ・清水崇監督の最新作 恐怖の予告映像
◆染谷将太「だぁれかさんとアソぼ？」出演決定
追加キャストとして現在放送中のTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」への出演や、黒川博行原作の映画『国境』でW主演をはじめ、5月に公開を控える映画『廃用身』で主演を務めるなど、話題作への出演が相次ぐ実力派俳優・染谷の出演が決定。その他にも、マキタスポーツ、オクイシュージ、菜葉菜、染谷隼生、穂紫朋子の出演情報も解禁され、バラエティ豊かなキャストが本作を彩る。
遊びを実行した1人に菜々美がいることを知った小春が事件を追う中で出会った、カセットレコーダーを手にした謎の青年（染谷）が、「どこで…？」と意味深に問いかけるシーンも。畳みかけるように恐怖がループする映像の中では、想像を絶する怪異に巻き込まれていく小春や学生達の恐怖に歪んだ表情を次々に捉えていき、引きちぎられたカセットテープや卒業アルバム、女子学生が描かれた不気味な絵の写真など、不穏なアイテムが観る者の恐怖心をさらに煽る。
また、ポスタービジュアルでは、呪われた遊びの舞台となる学校の階段で怯える小春、周りには何かに憑りつかれたように倒れ込む学生達、そして上段には正体不明の少女の姿が見える。さらに、4月21日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定した。
◆鎮西寿々歌、映画単独初主演決定
同映画は「呪怨」シリーズを手掛け、ハリウッドリメイク版として世界中で公開された「THE JUON／呪怨」で日本人監督として初めて全米興行収入1位を記録し、世界を震撼させたJホラー界の巨匠・清水崇監督の最新作。若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行された事がきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃）と共に抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく。脚本は角田ルミ氏と清水監督が担当。3度目のタッグを組み、学園ホラーを届ける。（modelpress編集部）
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