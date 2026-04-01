なにわ男子、等身大の姿でROUND1楽しむ メンバー同士の「五箇条」とは
【モデルプレス＝2026/04/21】ラウンドワンジャパンは、2025年に続き2度目のイメージキャラクターとして、なにわ男子を起用した新TVCM「みんなで行こう！ROUND1篇」「スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇」の全2篇を4月21日からWEB先行公開。4月25日から全国で放送することが決定した。
【写真】なにわ男子、大きなぬいぐるみ抱きしめる微笑ましいカット
今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子が全力でプレイする姿が印象的。カメラを忘れてはしゃぐ様子、本気で競い合う瞬間など、等身大の姿でROUND1を楽しむ様子も見どころとなっている。タイアップ曲「Gimme The Day」の世界観と共に、今年CDデビュー5周年となるなにわ男子の仲の良さが伝わる、“まるで一緒に遊びに来た感覚”になれるROUND1の新TVCMとなっている。
ロケバスの車窓からROUND1を発見し、なにわ男子のメンバーが「行こう行こう！」とたまらず立ち寄るシーンから始まる新CM「みんなで行こう！ROUND1篇」。ボウリング、カラオケ、スポッチャ、クレーンゲームと、テンポよく次々に場所を変えてメンバーがワイワイと盛り上がり、最後は全員が大きなぬいぐるみを抱きしめてロケバスで帰るという微笑ましいシーンでカット。まるでメンバーと一緒にROUND1に遊びに来ているかのような視点で見ることができる。
なにわ男子のメンバーで円陣を組むシーンから始まり、様々なスポーツを体験しながらはしゃぐ様子が印象的な新CM「スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇」。ときには叫びながら競い合う姿や、ハイタッチをしながら協力プレーを見せる場面もあり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容。ラストには、広大なクレーンゲームエリアの中でカメラを見つけたメンバーが笑顔を向けるシーンで締めくくられる。
早朝からの撮影にもかかわらず、「よろしくお願いします！」と元気な声で現場に入ったなにわ男子。最初の撮影では、ポケバイ（小型バイク）に乗り、メンバー同士で競争するシーンを収録。メンバーは早くもコツをつかみ、大西流星は体を傾けながらインコースを攻めるなど迫力ある走りを披露。想像以上の本気モードに、現場スタッフからも思わず驚きの声が上がった。カットがかかった後も大橋和也と道枝駿佑が競争を続けるなど、朝の8時とは思えないほどはしゃいだ様子で、現場は終始楽しげな空気が広がっていた。
サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を撮影した。白熱したプレーが繰り広げられる中、特に長尾謙杜は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がった。また撮影の合間には、西畑大吾、高橋恭平、藤原丈一郎、長尾が輪になってリフティングを楽しむ場面も。互いに声をかけ合いながら和やかにプレーする一方、対決になると一転して激しい攻防を見せるなど、本番さながらの熱量でプレーに没頭する姿からは、メンバーの仲の良さと抜群のチームワークが伺えた。
クレーンゲームの撮影の合間には、メンバーが思い思いの機種の前でゲームを楽しんだ。プライベートでもクレーンゲームをするという高橋は、持ち前のセンスを発揮し、開始早々に景品を獲得。その姿を隣で見ていた藤原は、「え！もう取れたん？！」と驚きの表情を見せた。一方その頃、大橋はぬいぐるみの獲得に苦戦。店員にコツを聞きながら何度も挑戦するも、「撮影再開でーす！」とスタッフに呼び戻され、あえなくゲットならず。しかしその後も撮影の合間を縫って挑戦し、最終的にはさまざまな景品を11個も獲得し、満悦そうな表情を浮かべていた。両手いっぱいに景品を抱えながら控室に戻る姿に、現場にはほっこりとした空気が流れた。（modelpress編集部）
― 今回の撮影はいかがでしたか？
全員：楽しかった〜！
西畑：撮影の合間も遊びまくってました！（笑）特にクレーンゲームの景品をみんな取りまくってたよね？
大橋：久しぶりのクレーンゲームで楽しくなっちゃって景品11個も取りました！
全員：11個（笑）！！
西畑：あと、（控室がカラオケだったので）休憩時間にみっちーといっしょに、カラオケで「なにわ男子メドレー」を歌ってました！楽しかったです！
― CMの見どころを教えてください。
藤原：僕達がありのまま楽しんでいる姿が1番の今回のCMの見どころです！
大橋：カメラの存在を忘れて、楽しんでいましたね！
道枝：素で楽しんだので、僕たちの普段の空気感が伝わるのではないかなと思います。
西畑：本気で楽しみすぎて、カットの声が聞こえないっていう…（苦笑）。
全員：（笑）。
大橋：メイキング動画も楽しんでいただけると思います！
― 前回撮影時よりもスポッチャやボウリングが「上手になったメンバー」「下手になったメンバー」はどなたですか？
藤原：みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！
全員：すごい！
道枝：自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっくりしました（笑）。
藤原：多分、プライベートでスポッチャ行ってコソ練してるわ（笑）。
西畑：恭平もサッカー題材の映画に出演しているからか、リフティングがすごく上手かった！
藤原：見せつけるようにポケットに手を入れながらやってたよな（笑）。
高橋：そうですね、極力手は出さないようにやりました（笑）。
全員：（笑）。
西畑：逆に下手になったの誰だろ？
大西：はいはい！僕これ即答できます！大ちゃんは去年よりトランポリン下手になってた！（勢いよく手を挙げながら）去年すごい上手だったのに、今回めっちゃ転んでた！
西畑：それは朝イチだったからやん！
大西：じゃあ今飛んでみて！
西畑：（大きな手を広げながらトランポリンをするジェスチャー）
大西：さっきより上手になったかも…（笑）？
西畑さん：雑やな（笑）！
― 結成5周年にちなんで、「グループ内で遊ぶときに大事にしている5箇条」を教えてください。
藤原：はい！1箇条は『怪我をしない』。俺ら、遊びすぎてしまうときがあってケガをしがちだから。2箇条目はなんやったっけ、謙杜？
長尾：僕らご飯に行ったら必ず写真を撮りますよね？
全員：確かに！
長尾：なので、2箇条目は『写真を撮る』！
藤原：3箇条目はなんやったっけ、恭平？
高橋：3箇条目！『譲り合い』。視野を広くして譲り合うっていう…。
藤原：たしかに！お会計のとき、「丈くんここ奢ってって（支払いを）譲ってくれるもんな！（笑）」
道枝：4箇条、僕あります。『全力で楽しむこと』！
全員：おー（拍手）！
西畑：5箇条目はあれじゃないですか？『支払いは男気ジャンケン』。去年の忘年会はみっちーに払ってもらったもんな。
全員：ごちそうさまでした！今年もよろしくおねがいします（道枝さんの方を見ながら）。
道枝：なんでや（笑）！それはまた男気じゃんけんしましょう（笑）。
― メンバーで1番没頭しやすい方はどなたですか？
西畑：没頭してるといえば、舞台をセルフプロデュースしている丈くんじゃない？「じょうのにちじょう」の脚本、演出、構成もすべて丈くんが考えているし。
藤原：たしかにな。1つの作品に没頭していると、演出家が舞い降りてくる（笑）。
大西：それ何が変わるの（笑）？
藤原：ちょっとこうなる。（腕を組んで演出家のような立ち居振る舞いをしながら）「もっとこっちから照明当てて〜！」と指示をしたり（笑）。
大西：ちなみに、今日の照明さんは何点ですか（笑）？
藤原：今日の照明さんは…100点！！
全員：おー（拍手）！
― 最後に視聴者へメッセージをお願いします。
西畑：ROUND1のCMをご覧いただきありがとうございます。
大西：ROUND1には、スポッチャやボウリング、カラオケ、クレーンゲームなど、僕たちも熱中した遊びがいっぱいです！
高橋：僕は特にボウリングが大好きです！
藤原：新学期や新しい環境で新しくできた友達と来ても、すぐに仲良くなれること間違いなし！
長尾：もちろん、仲の良い友達と来ても盛り上がります！
道枝：さらに、一部店舗では期間限定で、ここでしか見られない僕たちのコラボルームも登場します！
大橋：GWはROUND1に決まり！！
西畑さん：ぜひお近くのROUND1にお越しいただき、思いっきり遊び尽くしてください！
全員：以上、なにわ男子でした〜（各自ボウリングやカラオケなどのジェスチャーをしながら）！
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【写真】なにわ男子、大きなぬいぐるみ抱きしめる微笑ましいカット
◆なにわ男子、等身大の姿でROUND1楽しむ
今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子が全力でプレイする姿が印象的。カメラを忘れてはしゃぐ様子、本気で競い合う瞬間など、等身大の姿でROUND1を楽しむ様子も見どころとなっている。タイアップ曲「Gimme The Day」の世界観と共に、今年CDデビュー5周年となるなにわ男子の仲の良さが伝わる、“まるで一緒に遊びに来た感覚”になれるROUND1の新TVCMとなっている。
◆なにわ男子、新CM「みんなで行こう！ROUND1篇」
ロケバスの車窓からROUND1を発見し、なにわ男子のメンバーが「行こう行こう！」とたまらず立ち寄るシーンから始まる新CM「みんなで行こう！ROUND1篇」。ボウリング、カラオケ、スポッチャ、クレーンゲームと、テンポよく次々に場所を変えてメンバーがワイワイと盛り上がり、最後は全員が大きなぬいぐるみを抱きしめてロケバスで帰るという微笑ましいシーンでカット。まるでメンバーと一緒にROUND1に遊びに来ているかのような視点で見ることができる。
◆なにわ男子、新CM「スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇」
なにわ男子のメンバーで円陣を組むシーンから始まり、様々なスポーツを体験しながらはしゃぐ様子が印象的な新CM「スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇」。ときには叫びながら競い合う姿や、ハイタッチをしながら協力プレーを見せる場面もあり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容。ラストには、広大なクレーンゲームエリアの中でカメラを見つけたメンバーが笑顔を向けるシーンで締めくくられる。
◆長尾謙杜、華麗なリフティングを披露
早朝からの撮影にもかかわらず、「よろしくお願いします！」と元気な声で現場に入ったなにわ男子。最初の撮影では、ポケバイ（小型バイク）に乗り、メンバー同士で競争するシーンを収録。メンバーは早くもコツをつかみ、大西流星は体を傾けながらインコースを攻めるなど迫力ある走りを披露。想像以上の本気モードに、現場スタッフからも思わず驚きの声が上がった。カットがかかった後も大橋和也と道枝駿佑が競争を続けるなど、朝の8時とは思えないほどはしゃいだ様子で、現場は終始楽しげな空気が広がっていた。
サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を撮影した。白熱したプレーが繰り広げられる中、特に長尾謙杜は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がった。また撮影の合間には、西畑大吾、高橋恭平、藤原丈一郎、長尾が輪になってリフティングを楽しむ場面も。互いに声をかけ合いながら和やかにプレーする一方、対決になると一転して激しい攻防を見せるなど、本番さながらの熱量でプレーに没頭する姿からは、メンバーの仲の良さと抜群のチームワークが伺えた。
クレーンゲームの撮影の合間には、メンバーが思い思いの機種の前でゲームを楽しんだ。プライベートでもクレーンゲームをするという高橋は、持ち前のセンスを発揮し、開始早々に景品を獲得。その姿を隣で見ていた藤原は、「え！もう取れたん？！」と驚きの表情を見せた。一方その頃、大橋はぬいぐるみの獲得に苦戦。店員にコツを聞きながら何度も挑戦するも、「撮影再開でーす！」とスタッフに呼び戻され、あえなくゲットならず。しかしその後も撮影の合間を縫って挑戦し、最終的にはさまざまな景品を11個も獲得し、満悦そうな表情を浮かべていた。両手いっぱいに景品を抱えながら控室に戻る姿に、現場にはほっこりとした空気が流れた。（modelpress編集部）
◆なにわ男子インタビュー（※一部抜粋）
― 今回の撮影はいかがでしたか？
全員：楽しかった〜！
西畑：撮影の合間も遊びまくってました！（笑）特にクレーンゲームの景品をみんな取りまくってたよね？
大橋：久しぶりのクレーンゲームで楽しくなっちゃって景品11個も取りました！
全員：11個（笑）！！
西畑：あと、（控室がカラオケだったので）休憩時間にみっちーといっしょに、カラオケで「なにわ男子メドレー」を歌ってました！楽しかったです！
― CMの見どころを教えてください。
藤原：僕達がありのまま楽しんでいる姿が1番の今回のCMの見どころです！
大橋：カメラの存在を忘れて、楽しんでいましたね！
道枝：素で楽しんだので、僕たちの普段の空気感が伝わるのではないかなと思います。
西畑：本気で楽しみすぎて、カットの声が聞こえないっていう…（苦笑）。
全員：（笑）。
大橋：メイキング動画も楽しんでいただけると思います！
― 前回撮影時よりもスポッチャやボウリングが「上手になったメンバー」「下手になったメンバー」はどなたですか？
藤原：みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！
全員：すごい！
道枝：自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっくりしました（笑）。
藤原：多分、プライベートでスポッチャ行ってコソ練してるわ（笑）。
西畑：恭平もサッカー題材の映画に出演しているからか、リフティングがすごく上手かった！
藤原：見せつけるようにポケットに手を入れながらやってたよな（笑）。
高橋：そうですね、極力手は出さないようにやりました（笑）。
全員：（笑）。
西畑：逆に下手になったの誰だろ？
大西：はいはい！僕これ即答できます！大ちゃんは去年よりトランポリン下手になってた！（勢いよく手を挙げながら）去年すごい上手だったのに、今回めっちゃ転んでた！
西畑：それは朝イチだったからやん！
大西：じゃあ今飛んでみて！
西畑：（大きな手を広げながらトランポリンをするジェスチャー）
大西：さっきより上手になったかも…（笑）？
西畑さん：雑やな（笑）！
― 結成5周年にちなんで、「グループ内で遊ぶときに大事にしている5箇条」を教えてください。
藤原：はい！1箇条は『怪我をしない』。俺ら、遊びすぎてしまうときがあってケガをしがちだから。2箇条目はなんやったっけ、謙杜？
長尾：僕らご飯に行ったら必ず写真を撮りますよね？
全員：確かに！
長尾：なので、2箇条目は『写真を撮る』！
藤原：3箇条目はなんやったっけ、恭平？
高橋：3箇条目！『譲り合い』。視野を広くして譲り合うっていう…。
藤原：たしかに！お会計のとき、「丈くんここ奢ってって（支払いを）譲ってくれるもんな！（笑）」
道枝：4箇条、僕あります。『全力で楽しむこと』！
全員：おー（拍手）！
西畑：5箇条目はあれじゃないですか？『支払いは男気ジャンケン』。去年の忘年会はみっちーに払ってもらったもんな。
全員：ごちそうさまでした！今年もよろしくおねがいします（道枝さんの方を見ながら）。
道枝：なんでや（笑）！それはまた男気じゃんけんしましょう（笑）。
― メンバーで1番没頭しやすい方はどなたですか？
西畑：没頭してるといえば、舞台をセルフプロデュースしている丈くんじゃない？「じょうのにちじょう」の脚本、演出、構成もすべて丈くんが考えているし。
藤原：たしかにな。1つの作品に没頭していると、演出家が舞い降りてくる（笑）。
大西：それ何が変わるの（笑）？
藤原：ちょっとこうなる。（腕を組んで演出家のような立ち居振る舞いをしながら）「もっとこっちから照明当てて〜！」と指示をしたり（笑）。
大西：ちなみに、今日の照明さんは何点ですか（笑）？
藤原：今日の照明さんは…100点！！
全員：おー（拍手）！
― 最後に視聴者へメッセージをお願いします。
西畑：ROUND1のCMをご覧いただきありがとうございます。
大西：ROUND1には、スポッチャやボウリング、カラオケ、クレーンゲームなど、僕たちも熱中した遊びがいっぱいです！
高橋：僕は特にボウリングが大好きです！
藤原：新学期や新しい環境で新しくできた友達と来ても、すぐに仲良くなれること間違いなし！
長尾：もちろん、仲の良い友達と来ても盛り上がります！
道枝：さらに、一部店舗では期間限定で、ここでしか見られない僕たちのコラボルームも登場します！
大橋：GWはROUND1に決まり！！
西畑さん：ぜひお近くのROUND1にお越しいただき、思いっきり遊び尽くしてください！
全員：以上、なにわ男子でした〜（各自ボウリングやカラオケなどのジェスチャーをしながら）！
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