「よかったぁぁぁぁ」「まじで安心した」日本代表エースに関する超朗報にファン歓喜！「胸のつかえがふいになくなりました」
とびきりの朗報だ。
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、現地４月21日に開催されるプレミアリーグ第34節、チェルシー戦を前に会見に出席。地元メディア『Sussex World』によれば、18日のトッテナム戦（２−２）で負傷交代した三笘薫に触れ、次のように語った。
「カオルは痙攣を起こしていた。ウォームアップの段階でそれを感じていたようだが、ピッチ上で短い出場時間ながらも非常に効果的なプレーを見せた。明日の試合には出場可能だ」
28歳の日本代表エースは、トッテナム戦でベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から緊急出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーシュートを放ち、華麗に今季３点目を奪ってみせた。
ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、途中出場で途中交代していた。
その状態が心配されていただけに、指揮官の発言を受け、ファンは一安心だ。SNS上は歓喜の声で溢れている。
「よかったぁぁぁぁ」
「まじで安心した」
「デカすぎる」
「勝ったな」
「胸のつかえがふいになくなりました」
「怪我じゃなくてよかった」
「痙攣起こしただけで怪我は無し！これは朗報だー」
「ミトマがスタメンで出てくれるといいな」
ヒュルツェラー監督はまた、三笘と同じく北中米W杯での活躍が期待されるパラグアイ代表のゴメスについて「チェルシー戦に出場できないが、予想ほど深刻ではないという、かなりポジティブなニュースもある」と説明。こちらも多くの人々を喜ばせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、現地４月21日に開催されるプレミアリーグ第34節、チェルシー戦を前に会見に出席。地元メディア『Sussex World』によれば、18日のトッテナム戦（２−２）で負傷交代した三笘薫に触れ、次のように語った。
「カオルは痙攣を起こしていた。ウォームアップの段階でそれを感じていたようだが、ピッチ上で短い出場時間ながらも非常に効果的なプレーを見せた。明日の試合には出場可能だ」
ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、途中出場で途中交代していた。
その状態が心配されていただけに、指揮官の発言を受け、ファンは一安心だ。SNS上は歓喜の声で溢れている。
「よかったぁぁぁぁ」
「まじで安心した」
「デカすぎる」
「勝ったな」
「胸のつかえがふいになくなりました」
「怪我じゃなくてよかった」
「痙攣起こしただけで怪我は無し！これは朗報だー」
「ミトマがスタメンで出てくれるといいな」
ヒュルツェラー監督はまた、三笘と同じく北中米W杯での活躍が期待されるパラグアイ代表のゴメスについて「チェルシー戦に出場できないが、予想ほど深刻ではないという、かなりポジティブなニュースもある」と説明。こちらも多くの人々を喜ばせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾