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学習系YouTubeチャンネル「塾講師ヒラ」が、「【10年の結論】偏差値70の人が必ずやっている数学センス不要の裏技TOP３」と題した動画を公開した。数学の成績が伸び悩む受験生に向け、ただ問題を解くだけの非効率な勉強法から脱却し、数学センスがなくても偏差値を劇的に向上させるための具体的な3つの手順を解説している。



動画の冒頭で「皆さんが今やっている数学の勉強は、やればやるほど点数が下がるように設計されています」と衝撃的な事実を告げた。ただ問題を解くという行為そのものが、数学においては最も効率が悪く、多くの受験生が陥りがちな罠だと指摘する。そこで、成績を爆発的に上げるための裏技をランキング形式で発表した。



第3位は「解く前に30秒で問題を“解体”する」こと。問題を解き始める前に「求めるもの」「条件」「変換（使えそうな公式や定理）」の3つを言語化して把握する。この30秒の作業が問題の地図を作る行為となり、迷いがなくなるため解答速度と精度が格段に上がるという。



第2位は「間違えた問題を“3つのバケツ”に仕分けする」こと。ただ解き直すのではなく、間違えた原因を「実行ミス」「理解が浅かった」「知識がなかった」の3つに分類し、優先順位をつけて対策することが重要だと解説した。特に理解が浅かった問題に対しては「なぜここでこの変換をするのか」を1文で言語化しておくことが、本番での応用力に直結すると語る。



そして第1位に挙げたのが「3分間の“フルリプレイ”」である。これは問題を解き直すのではなく、解いたときの思考プロセスを声に出して再現するトレーニングだ。「なぜこの式か、どこに注目したか」を最初から最後まで話し、「言葉にできない場所が必ず出てきます。その詰まった場所が本当の弱点です」と強調した。これを繰り返すことでパターン認識の精度が上がり、それが真の数学センスを生み出すと断言している。



やみくもに問題を解き散らかすのではなく、「解体」「仕分け」「再現」という3つのプロセスを意識することで、少ない問題数でも着実に成績を伸ばすことができるという。自身の弱点を明確にし、思考の質を深めるこのアプローチは、数学に対する苦手意識を克服し、成績を飛躍的に向上させるための強力な指針となるだろう。