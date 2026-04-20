『ドラゴンボール超 ビルス』超激闘トレーラー解禁 野沢雅子、山寺宏一らのコメントも到着
今秋よりフジテレビにて放送予定のアニメ『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』。4月19日（日本時間4月20日）にアメリカ・ロサンゼルスで開催された「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて「DRAGON BALL SUPER SPECIAL PANEL」を実施され、本作の新規映像で構成された超（スーパー）激闘トレーラーが初公開された。
【動画】復活の時を待つフリーザの姿も！ 『ドラゴンボール超 ビルス』超激闘トレーラー
鳥山明さんによる世界的大人気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。テレビアニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの人気を誇っている。
『ドラゴンボール超 ビルス』は数年前から進めてきたプロジェクトで、アニメ『ドラゴンボール超』の“エンハンスド版”となる作品。“強化”や“向上”などの意味を持つ“エンハンスド”の名の通り、最新の映像表現によってバトルシーンをはじめとしたあらゆるシーンの迫力と臨場感を向上、鳥山さんの原案と世界観をより忠実且つ緻密に再現し、納得のクオリティを備えた“エンハンスド版”として放送される。
トレーラーでは、孫悟空と破壊神ビルスによる激闘が描かれ、宇宙規模で展開する圧倒的なバトルシーンが次々と映し出される。悟空とビルスが繰り広げる激しい攻防は“エンハンスド版”ならではのパワーアップした映像表現によって、迫力あるバトルシーンと臨場感が表現されている。そして、トレーラーのラストには、復活の時を待つフリーザの姿が―。悟空に立ちはだかる新たな強敵の存在を感じさせる映像となっている。
またイベントでは、サプライズで孫悟空役・野沢雅子、破壊神ビルス役・山寺宏一、破壊神ビルス役の英語版吹替声優・Jason Douglas、DRAGON BALLシリーズ エグゼクティブプロデューサー・伊能昭夫氏からのコメント映像も公開。
『ドラゴンボール超 ビルス』について山寺は「ビルスの名前がタイトルに付いていて嬉しかった」と語り、自身が演じるビルスの活躍への期待をにじませたほか、Jasonさんも「『ドラゴンボール超 ビルス』の中でビルスが活躍するのが本当に楽しみです！」とコメントを寄せ、世界中のファンへ向けてメッセージを送った。
伊能氏はビルスについて「なんと言ってもその強大なパワー、そして何をするか分からない神への畏怖感を駆り立てる存在。『ドラゴンボール超』はこの破壊神ビルスの存在があって動き始める、そんなシリーズですので、本作ではビルスの存在、そしてその魅力を最新の映像技術で皆さんにしっかりと堪能してもらえるよう、制作陣一同で注力しています」と語り、破壊神ビルスの魅力を伝えた。
また、野沢は新たに解禁された超激闘トレーラーについて「悟空とビルスの迫力満点のバトル、びっくりでしたね〜！ かっこよかったですよね〜！ そして最後には……あのフリーザが出てきましたね…！」とコメント。“エンハンスド版”として描かれる悟空とフリーザとのバトルへの期待を語り、会場は大きな歓声に包まれた。
アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』は、フジテレビにて2026年秋より放送予定。
【動画】復活の時を待つフリーザの姿も！ 『ドラゴンボール超 ビルス』超激闘トレーラー
鳥山明さんによる世界的大人気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。テレビアニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの人気を誇っている。
トレーラーでは、孫悟空と破壊神ビルスによる激闘が描かれ、宇宙規模で展開する圧倒的なバトルシーンが次々と映し出される。悟空とビルスが繰り広げる激しい攻防は“エンハンスド版”ならではのパワーアップした映像表現によって、迫力あるバトルシーンと臨場感が表現されている。そして、トレーラーのラストには、復活の時を待つフリーザの姿が―。悟空に立ちはだかる新たな強敵の存在を感じさせる映像となっている。
またイベントでは、サプライズで孫悟空役・野沢雅子、破壊神ビルス役・山寺宏一、破壊神ビルス役の英語版吹替声優・Jason Douglas、DRAGON BALLシリーズ エグゼクティブプロデューサー・伊能昭夫氏からのコメント映像も公開。
『ドラゴンボール超 ビルス』について山寺は「ビルスの名前がタイトルに付いていて嬉しかった」と語り、自身が演じるビルスの活躍への期待をにじませたほか、Jasonさんも「『ドラゴンボール超 ビルス』の中でビルスが活躍するのが本当に楽しみです！」とコメントを寄せ、世界中のファンへ向けてメッセージを送った。
伊能氏はビルスについて「なんと言ってもその強大なパワー、そして何をするか分からない神への畏怖感を駆り立てる存在。『ドラゴンボール超』はこの破壊神ビルスの存在があって動き始める、そんなシリーズですので、本作ではビルスの存在、そしてその魅力を最新の映像技術で皆さんにしっかりと堪能してもらえるよう、制作陣一同で注力しています」と語り、破壊神ビルスの魅力を伝えた。
また、野沢は新たに解禁された超激闘トレーラーについて「悟空とビルスの迫力満点のバトル、びっくりでしたね〜！ かっこよかったですよね〜！ そして最後には……あのフリーザが出てきましたね…！」とコメント。“エンハンスド版”として描かれる悟空とフリーザとのバトルへの期待を語り、会場は大きな歓声に包まれた。
アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』は、フジテレビにて2026年秋より放送予定。