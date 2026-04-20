【マリオ】USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に新グッズ多数登場！ クリボーのクレープロールやヨッシーのクッションなど
【クリボー クレープロール】 価格：1,700円 【ヨッシー クッション】 価格：4,900円
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「クリボー クレープロール」（1,700円）、「ヨッシー クッション」（4,900円）などを発売した。
USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加。パッケージがかわいい「クリボー クレープロール」、寝そべっている姿がキュートな「ヨッシー クッション」などの取り扱いがスタートしている。
そのほか、サングラスやキャップ、シャツなど、バラエティ豊かな新商品が多数登場。なお、一部の商品の購入にはパーク来場登録が必要なものがある。
□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアのページ【新商品（一部）】
クリボー クレープ 1,700円
ヨッシー クッション 4,900円
スーパースター ストラップ付きサングラス 3,900円
テレサ ストラップ付きサングラス 3,900円
ボムへい ストラップ付きサングラス 3,900円
マリオ/スーパーキノコ ストラップ付きサングラス 3,900円
ハテナブロック バッグネックレス 2,400円
ジュゲム ディスプレイ付きギミックフィギュア 4,200円
ワンワン クッション 4,900円
テレサ クッション 4,900円
キャップ 4,200円
シャツ 6,500円
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