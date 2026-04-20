ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「クリボー クレープロール」（1,700円）、「ヨッシー クッション」（4,900円）などを発売した。

USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加。パッケージがかわいい「クリボー クレープロール」、寝そべっている姿がキュートな「ヨッシー クッション」などの取り扱いがスタートしている。

そのほか、サングラスやキャップ、シャツなど、バラエティ豊かな新商品が多数登場。なお、一部の商品の購入にはパーク来場登録が必要なものがある。

□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアのページ

【新商品（一部）】

クリボー クレープ 1,700円

ヨッシー クッション 4,900円

スーパースター ストラップ付きサングラス 3,900円

テレサ ストラップ付きサングラス 3,900円

ボムへい ストラップ付きサングラス 3,900円

マリオ/スーパーキノコ ストラップ付きサングラス 3,900円

ハテナブロック バッグネックレス 2,400円

ジュゲム ディスプレイ付きギミックフィギュア 4,200円

ワンワン クッション 4,900円

テレサ クッション 4,900円

キャップ 4,200円

シャツ 6,500円

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