「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島が今季初の完封負けで同じく今季初の同一カード３連敗を喫した。ＤｅＮＡ戦は昨季から８連敗。大幅に組み替えた打線は右肩負傷から１軍復帰したドラ１位・平川が「１番・右翼」で２安打、４試合ぶりスタメンの同３位・勝田が猛打賞をマークするなどしたが、あと一本が出なかった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−床田は粘り強く試合をつくった。

「そうやね。しっかり試合を作ってくれたと思います。粘り強くね」

−打線は大きく入れ替えた中で完封負け。

「つながらなかったけど、いいものを見せてくれた選手もたくさんいた。我慢して立て直していきたいと思います」

−不振のファビアンはベンチスタート。今後も状態を見ながらの起用になっていく。

「そういう感じかな」

−打線は、安打は出ている。あとは得点圏での１本が出るかどうか。

「そうやね。いいところまでいってるので、あとは得点圏で（安打が）出れば、いい流れになってくると思う。本当に悔しい週末になったので、来週しっかり頑張りたいと思います」