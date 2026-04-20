― ダウは868ドル高と続伸、イランがホルムズ海峡開放を表明、ナスダック13日続伸 ―

ＮＹダウ 　　　49447.43 ( +868.71 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7126.06 ( +84.78 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24468.48 ( +365.78 )
米10年債利回り　　4.254 ( -0.060 )

ＮＹ(WTI)原油 　　83.85 ( -10.84 )
ＮＹ金 　　　　　4879.6 ( +71.3 )
ＶＩＸ指数　　　　17.48 ( -0.46 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59840 ( +1040 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59855 ( +1055 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース