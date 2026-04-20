米国市場データ ＮＹダウは868ドル高と続伸 （4月17日）
― ダウは868ドル高と続伸、イランがホルムズ海峡開放を表明、ナスダック13日続伸 ―
ＮＹダウ 49447.43 ( +868.71 )
Ｓ＆Ｐ500 7126.06 ( +84.78 )
ＮＡＳＤＡＱ 24468.48 ( +365.78 )
米10年債利回り 4.254 ( -0.060 )
ＮＹ(WTI)原油 83.85 ( -10.84 )
ＮＹ金 4879.6 ( +71.3 )
ＶＩＸ指数 17.48 ( -0.46 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59840 ( +1040 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59855 ( +1055 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49447.43 ( +868.71 )
Ｓ＆Ｐ500 7126.06 ( +84.78 )
ＮＡＳＤＡＱ 24468.48 ( +365.78 )
米10年債利回り 4.254 ( -0.060 )
ＮＹ(WTI)原油 83.85 ( -10.84 )
ＮＹ金 4879.6 ( +71.3 )
ＶＩＸ指数 17.48 ( -0.46 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59840 ( +1040 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59855 ( +1055 )
※( )は大阪取引所終値比
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