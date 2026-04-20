「ロッキーズ９−６ドジャース」（１９日、デンバー）

ドジャースのエドウィン・ディアス投手が９日ぶりのマウンドでまたも炎上。１死も奪えず、まさかのＫＯとなった。

２点ビハインドの八回から６番手で登板。先頭に初球を右前に運ばれる。二盗を許した後、四球を与えて無死一、二塁とした。さらに三塁内野安打を許して、無死満塁としてしまう。ここでジュリアンに内角直球を右前に運ばれる２点適時打を浴びた。

ここでロバーツ監督がベンチを出て、ハートとの交代を告げた。打者４人に３安打１四球で、２試合連続３失点での降板となった。

ディアスは開幕から４試合セーブを記録していたが、１０日・レンジャーズ戦で３点リードの九回から登板して３失点。ロバーツ監督は球速の低下を指摘していた。

１０日の試合後はＭＲＩ検査を行わず、球団の医療スタッフの診察と会話で状態を確認。ロバーツ監督は球速低下について「しっくりこなかったと言っていた」と指揮官。「もう少し様子を見る必要があると思っている。本人はすごく調子がいいと言っている。本人の感覚が良いのであれば、球速もそれに伴って上がってくるはずだというのが今の見立てだ」と話していた。

ドジャースは大谷が２安打１打点の活躍を見せ、連続試合出塁を５１に伸ばしたが６−９で敗れた。