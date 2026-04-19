好き＆行ってみたい「山形県のローカルチェーン」ランキング！ 2位「平田牧場」を抑えた1位は？【2026年調査】
さくらんぼやお米、ブランド豚など、豊かな食材に恵まれた山形県には、地元で長く愛されてきたローカルチェーンが点在しています。旅先で本場ならではの味を楽しみたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「山形県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「金華豚を使ったとんかつが有名で、脂の甘みと柔らかさが他とは違う美味しさを体験できるからです。シンプルな料理だからこそ素材の良さが際立ち、満足度が高いからです。地元発のブランドとしての安心感もあり、山形らしい食の魅力をしっかり味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「ここのお惣菜、お肉セットをお取り寄せグルメで利用したことがあり、とてもおいしかった。現地に行くことがあれば、店舗でも食べてみたいと思う」（30代女性／東京都）
「ブランド豚のとんかつが安く提供されているから」（50代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「サクサクの衣と厚いお肉で有名だと話は聞いてます。コスパも良くファミリー連れも多いだとか。これは一度行ってみたいものです」（30代女性／千葉県）
「山形はラーメンが有名だけどとんかつも食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
「ボリュームがあって食べ応えがありそうだからです」（40代女性／青森県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「山形県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：平田牧場／72票2位にランクインしたのは「平田牧場」でした。山形県庄内地方発祥のブランド豚「三元豚」や「金華豚」で知られる養豚会社で、とんかつ店や物販店を展開しています。お取り寄せグルメとして利用したことがある人も多く、店舗で本場の味を堪能したいと感じる人もいるようです。
▼回答者コメント
「金華豚を使ったとんかつが有名で、脂の甘みと柔らかさが他とは違う美味しさを体験できるからです。シンプルな料理だからこそ素材の良さが際立ち、満足度が高いからです。地元発のブランドとしての安心感もあり、山形らしい食の魅力をしっかり味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「ここのお惣菜、お肉セットをお取り寄せグルメで利用したことがあり、とてもおいしかった。現地に行くことがあれば、店舗でも食べてみたいと思う」（30代女性／東京都）
「ブランド豚のとんかつが安く提供されているから」（50代女性／静岡県）
1位：とんかつ とん八／95票1位に輝いたのは「とんかつ とん八」でした。山形県内に店舗を展開するとんかつ店で、平田牧場三元豚を使用した、やわらかくコクのあるとんかつが特徴とされています。ボリューム感のあるメニューがそろい、幅広い層に親しまれているようで、山形を訪れた際に立ち寄りたいと感じる人も多いようです。
▼回答者コメント
「サクサクの衣と厚いお肉で有名だと話は聞いてます。コスパも良くファミリー連れも多いだとか。これは一度行ってみたいものです」（30代女性／千葉県）
「山形はラーメンが有名だけどとんかつも食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
「ボリュームがあって食べ応えがありそうだからです」（40代女性／青森県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)