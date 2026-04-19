◆米大リーグ ロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打で、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５０」に更新した。だがチームは逆転負けを喫して、連勝は「４」でストップした。

初回は先頭・大谷の一塁へのゴロが悪送球を誘う（記録は失策）と、直後の２番タッカーも初球を捉えて２ラン。わずか２球で先取点を奪った。大谷は失策の出塁のため、記録上は出塁がカウントされなかった。幸先よく先制したが、チームは３―１の２回には犠飛で１点差に迫られると、６回には２番手右腕クラインがつかまり、２点を失って逆転を許した。

大谷は１点を追う８回先頭で迎えた４打席目は打ち損じて三ゴロかと思いきや、捕手による打撃妨害に。だがこれも記録上は出塁がカウントされなかった。それでも、１点ビハインドの９回は２死から代打のスミスが二内安打を放って大谷に５打席目が回ると、右腕のボドニクから右前安打を放った。２死一、二塁とチャンスを広げたが、タッカーが凡退してゲームセットとなった。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８０打数３１安打の打率３割８分８厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場だった。あす１９日（同２０日）の同カードでは佐々木朗希投手（２４）が先発する。

試合後、ロバーツ監督は「これまで十分に称賛してきたけど、５０試合連続出塁というのは、本当に驚異的だ。最後の打席で何か起こしてくれることを期待していた。本当にすごい記録だよ。本当に翔平は別格の存在だよ」と絶賛した。