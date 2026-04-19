タレントの辻希美さんが、2026年4月12日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【朝ごはん雑談】ゆる〜く話すつもりが、、、どんどん悩みが出てきて話が止まらなかった朝」と題して、最近悩んでいることを語った。

「街歩いててさ、握手してくださいって言われてさ」

朝ごはんを食べながら近況を話し始めた辻さん。いまは、25年8月に生まれた第5子の夢空ちゃんが、夜中に1時間おきに起きることが多く、睡眠不足ながらも子育てに奮闘しているそうだ。

さらに、歯に関する悩みも語った。夢空ちゃんの妊娠中に歯の治療をしていたが、できることが限られており中断していたという。しかし最近詰め物がとれて歯医者に行ったところ、治療を中断していた歯の状態が悪化していたそうだ。

辻さんは、過去にインプラント治療をした際に、忙しさもあって歯医者に通うのが疎かになり、歯茎が下がって噛み合わせが悪くなってしまっていると語る。インプラント治療をやり直さなければならない可能性も出てきており、「もうさ、マジで怖すぎて...」「でも本当に歯医者嫌いで」と嘆いていた。

また、産後の抜け毛についても悩みを吐露。抜け毛だけでなく、髪のツヤもなくなったことが悩みだそうだ。生え際が気になるものの、美容院に行くタイミングを逃しており、セルフカラーをしていると告白。顔も疲れが出やすくなったといい、クマも気になってきたという。

ほかにも、「意外と手が分厚い」という悩みも。「街歩いててさ、握手してくださいって言われてさ、はいって言って握手したときにさ、本当に10人に...10人に半分くらいの確率で、あっ...って言われるの。マジで手が私硬すぎて」と長い主婦業で手が変化しているという。

辻さんは、「分厚い硬い手をしておりますので、みなさん握手をした際はショックを受けないようにしてください」と投げかけていた。

コメント欄では、「歯、クマ、手のシワ、髪、私の悩みと全部同じで共感しまくりでした」「手の話ってそれがママの手だもんね」「素敵なママになられて素晴らしいですね！」といった声が上がった。