開催：2026.4.19

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 7 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が19日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。

2回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 ATH 0-1 CWS、9番 リース・マグワイア 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 ATH 0-2 CWS、1番 アンドルー・ベニンテンディ 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 ATH 0-5 CWS

2回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-5 CWS

3回裏、1番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 2-5 CWS

5回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-5 CWS

6回裏、8番 ローレンス・バトラー 3球目を打ってピッチャーゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでアスレチックス得点 ATH 4-5 CWS

7回表、2番 村上宗隆 5球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 ATH 4-6 CWS

7回裏、3番 ニック・カーツ 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 6-6 CWS

11回裏、7番 マックス・マンシー 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 7-6 CWS

試合は7対6でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジャック・パーキンスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はWソックスのルーカス・シムズで、ここまで0勝2敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.209となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 08:51:18 更新