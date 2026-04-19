将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「サプリメント」は認知症の予防になるのか？

「認知症を予防したい」

「記憶力を維持したい」

そう考えて、サプリメントを習慣的に飲んでいる人は少なくないだろう。

DHAやEPA、ビタミン類など、認知症予防に効果があるとされるサプリメントは数多く販売されている。

実際、DHAとEPAは神経細胞の保護作用や炎症の抑制、血流の改善が報告されている。

しかし、元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は、著書『糖毒脳』の中で、こうしたサプリメントの効果は認めつつ、過度な期待を抱くことには注意を促している。

ここで注意していただきたいのは、サプリメントは劇的に病気の症状を改善する、あるいは根治させる「魔法の薬」ではないという点です。その効果については、はっきりしない部分も少なくありません。

――『糖毒脳』より引用

つまり、サプリメントを飲めば認知症を防げる、という単純な話ではない。

むしろ気をつけたいサプリメントの「リスク」

そもそもサプリメントの本来の役割は、別のところにあるという。

下村氏は同書の中で、サプリメントの本来の意味についてこう説明している。

そもそもサプリメントは、日本語で「補充するもの」という意味です。つまり本来の目的は、通常の食事だけでは不足しがちな栄養素を「補充する」ことにある、という点を忘れないでください。

言い換えれば、普段からバランスの取れた食事をきちんととれているのであれば、サプリメントの成分は十分に摂取できていることが多いということです。

――『糖毒脳』より引用

DHAやEPAは魚介類に豊富に含まれているため、魚を食べる機会がとくに少ない環境に住んでいたり、ベジタリアンであったりしない限りは、わざわざサプリメントで補充しなくても問題のないケースがほとんどであるとも、同書は指摘している。

つまり、サプリメントは「特別な効果」を期待するものではなく、あくまで「不足を補うもの」にすぎないのだ。

むしろ、注意すべき点があると、同書は指摘している。

気をつけなければならないのは、サプリメントを摂取することで特定の成分を必要以上に体に取り込んでしまうことです。

「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」ということわざがあるように、過剰にサプリメントを摂取すると、かえって脳に悪影響を及ぼす危険性さえあります。

――『糖毒脳』より引用

「体にいいから」と思って始めたサプリメントが、逆効果になる可能性もあるのだ。

サプリメントはあくまで補助的なもの。

その役割を正しく理解し、まずは日々の食事を整えることが、認知症予防の第一歩なのかもしれない。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。