髙村梨々花、『週プレ』で見せたオトナな艶やかグラビア

髙村梨々花が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

髙村梨々花 ©野澤亘伸／集英社

【プロフィール】

髙村梨々花（たかむら・りりか）

1999年9月1日生まれ 大阪府出身

身長158cm B88 W56 H80

出演した映画『シャーズ51』（河崎実監督）が8月公開予定。ファーストDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）が発売中。

公式Instagram【@t.riri0901】

公式TikTok【@riri_0901】

今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】髙村梨々花写真集「幕が上がる」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

＜特集情報＞

四輪ドライバーから大ブーイング「車道のチャリをどうにかしてくれ！」、全7チェーンを徹底調査！地方系「コスパ最強スーパー」戦国時代“その店にしかない魅力”グランプリ！ 日本の石油は枯渇しないが、原油の高騰は終わらない!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！