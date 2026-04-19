弟子に暴力を振るったとして、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）に対して2階級降格と報酬減額の処分が下ったのは4月9日のこと。相撲界の重大事案が一段落してからわずか4日後の13日、力士たちは靖国神社の境内にいた。

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【実際の写真】またもや暴力事件かと… “満面の笑み”で「一山本」にパンチする「隆の勝」

和やかムード

この日は恒例の靖国神社奉納大相撲。取組前に行われる本殿への参拝を控え、化粧まわしを着けて集まってきた力士たちはリラックスモードだ。

木陰でにこやかに雑談していたのは欧勝海（24）、琴栄峰（22）、朝紅龍（27）。ベンチ前では隆の勝（31）が一山本（32）のアゴにパ〜ンチ。またもや暴力事件かと思いきや、それにしては隆の勝が楽しそう。この二人、ただじゃれ合っているだけで、すぐににこやかに話し込み始めた。土俵上ではガチンコ勝負する力士たちは、実はとっても仲良しだったのだ。

靖国神社奉納大相撲を控えた力士たち

彼らの後から宇良（33）、熱海富士（23）らの人気力士や、横綱、大関陣が顔を見せると、集まった観客たちから次々と声援が飛ぶ。力士たちもそのかけ声に手を上げて応えるなど終始和やかムードの奉納相撲風景であった。

厳しい顔つき

唯一彼らの表情が引き締まったのは、八角理事長（62）が厳しい顔つきで近づいてきた時だった。理事長は無言で彼らの先頭に立ち、一団を率いて本殿に向かっていった。

この一団には事件の当事者の伊勢ヶ濱親方も弟子の伯乃富士（22）も参加していない。道理でほのぼのとしていたわけだ。

この光景が続けばいいのだが……。

デイリー新潮編集部

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載