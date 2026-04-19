元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「【＃上西怜コスプレ写真集】発売記念イベントin大阪 イベントチケットの追加販売が決定しました！！ 追加販売（発送分）は4／30(木)23:59までとなっています」と報告。オレンジ色を基調としたビキニ水着姿に手ぬぐいを頭に乗せて風呂に入ったり、銭湯のアヒルの前で水着姿の曲線美を披露した。

さらに水色のヘアにあふれ出そうなバストがあらわとなった白衣装や、白髪に黒のベストやパンツルックで点心を楽しむショットなどもアップし「初めてのツーショットチェキもあったり、、特典盛りだくさんですハート場所は、大大大好きでお世話になっている そして、今も絶賛【写真集のパネル展】開催中のTSUTAYA EBISUBASHI店さんにてお待ちしています！」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「コスプレオーラ最強」「とてもクオリティー高い」「メチャメチャ可愛すぎる」「男装かっこかわいすぎ」「素晴らしい谷間」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

ストーリーズでは応援アンバサダーを務めるバスケットボールBリーグ1部（B1）大阪エベッサの食えおユニホームを着用し、盛り上げた様子をアップした。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。