『面倒な白髪染め』はオワリ！【40・50代】楽してシャレる♡「白髪ぼかしハイライト」

繰り返す白髪染めに疲れているなら、「白髪ぼかしハイライト」を試してみて。ハイライトが伸びてきた白髪に自然と馴染み、境目が気になりにくいのが魅力です。メンテナンスが楽なのにぐっとおしゃれに見えるから、忙しい40・50代のライフスタイルにぴったり。今回は、「白髪ぼかしハイライト」を施したおしゃれなヘアスタイルをご紹介します。

明るめハイライトが若々しい雰囲気

こちらのボブは、ハイライトの陰影が毛先の動きを強調することでアクティブな雰囲気に。若々しい印象に仕上げたい人にもおすすめです。ハイライトによる白髪ぼかしは、白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのも嬉しいポイント。透明感のあるカラーが気分まで明るくしてくれそうです。

細いハイライトでナチュラルに

こちらの白髪ぼかしハイライトは、地毛に近いカラーをベースにすることでナチュラルな雰囲気に。ハイライトが立体感を演出し、美しい毛流れを引き立てています。白髪と馴染む細いハイライトは、派手になりすぎず上品に仕上がるのがポイント。フォーマルなシーンやオフィスシーンにも馴染みそうです。

地毛ベースのおしゃれハイライト

こちらは、地毛にハイライトをプラスしておしゃれにぼかしたヘアスタイル。白髪を活かした立体感のあるカラーが、シンプルなボブを洗練された印象に導いてくれそうです。地毛がベースとして活かされているため、伸びてきた白髪や地毛の黒髪との境目が気になりにくく、メンテナンスがぐっとラクになるはず。

グラデーションで自然に馴染む

毛先に向かって明るくグラデーションを施した、美容師さんの技が光るスタイル。ハイライトと伸びてきた白髪との境目だけでなく、根元は暗めなので地毛の黒髪が伸びても目立たないのが魅力です。白髪が気になり始めた人にぴったり。こなれ感のあるカラーが、動きのあるボブとマッチしています。

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writer：Nakazono Sayuri