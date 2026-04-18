好き＆行ってみたい「岩手県のローカルチェーン」ランキング！ 2位「焼肉・冷麺ヤマト」を抑えた1位は？【2026年調査】
盛岡冷麺やわんこそばなど、独自の麺文化で知られる岩手県には、地元で愛され続けるローカルチェーンがいくつも存在しています。本場の味を求めて、旅行の際にぜひ立ち寄ってみたいと考える人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「岩手県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「岩手はやっぱり冷麺のイメージが強いので食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
「本格的な冷麺が美味しいから」（40代男性／東京都）
「焼肉と冷麺の組み合わせは最高だからぜひ食べたい」（20代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「盛岡冷麺の代名詞的な存在で、あの独特の強いコシがある麺と、旨味たっぷりのスープの組み合わせが大好きです。焼肉と一緒に楽しむスタイルも贅沢で、岩手に行く際は必ず候補に入ります。お取り寄せもできますが、やはり店舗の落ち着いた雰囲気の中で食べたいです」（30代男性／東京都）
「本場の盛岡冷麺を気軽に楽しめて、透明感のあるスープとコシのある麺のバランスが特徴的だからです。焼肉と一緒に楽しめるスタイルもあり、満足感が高いのも魅力だからです。観光客だけでなく地元の人にも支持されている店で、その土地の定番をしっかり味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「カタログギフトでぴょんぴょん舎の冷麺をよく注文する、実際お店で食べてみたい」（40代女性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「岩手県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：焼肉・冷麺ヤマト／91票2位にランクインしたのは「焼肉・冷麺ヤマト」でした。岩手県を中心に店舗を展開する焼肉・冷麺店で、盛岡名物の冷麺と焼肉を一緒に楽しめるスタイルが特徴とされています。焼肉と冷麺の組み合わせが好きな人からの支持を集めているようで、本場の味を体験したいと考える人も多いようです。
▼回答者コメント
「岩手はやっぱり冷麺のイメージが強いので食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
「本格的な冷麺が美味しいから」（40代男性／東京都）
「焼肉と冷麺の組み合わせは最高だからぜひ食べたい」（20代女性／静岡県）
1位：ぴょんぴょん舎／96票1位に輝いたのは「ぴょんぴょん舎」でした。盛岡市に本店を構える盛岡冷麺・焼肉の人気店で、コシのある麺とうまみのあるスープを特徴とする冷麺で広く知られています。お取り寄せで味わったことがあるという人もいるようで、店舗で本場の味を楽しみたいと感じている人が多い印象です。
▼回答者コメント
「盛岡冷麺の代名詞的な存在で、あの独特の強いコシがある麺と、旨味たっぷりのスープの組み合わせが大好きです。焼肉と一緒に楽しむスタイルも贅沢で、岩手に行く際は必ず候補に入ります。お取り寄せもできますが、やはり店舗の落ち着いた雰囲気の中で食べたいです」（30代男性／東京都）
「本場の盛岡冷麺を気軽に楽しめて、透明感のあるスープとコシのある麺のバランスが特徴的だからです。焼肉と一緒に楽しめるスタイルもあり、満足感が高いのも魅力だからです。観光客だけでなく地元の人にも支持されている店で、その土地の定番をしっかり味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「カタログギフトでぴょんぴょん舎の冷麺をよく注文する、実際お店で食べてみたい」（40代女性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)