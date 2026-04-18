AI設計とダマスカス鋼が融合！オデッセイ『DAMASCUS MILLED』パター、5月15日デビュー
キャロウェイがオデッセイの新作『DAMASCUS MILLED』パターを発表、5月15日に発売する。ダマスカス鋼をインサートに採用するのは2013年以来の13年ぶり。既にツアー実績もあり、笠りつ子が「Vポイント×SMBCレディス」での5年ぶりの7勝目で使用していた。
【画像】笠りつ子が所有する、すごい模様の『ダマスカス』パター
今作の最大の特徴は、希少なダマスカス鋼のインサート裏面にAI設計を導入した点にある。このAI設計により、打点位置に関わらず安定したボールスピードと理想的な順回転を実現し、カップインの確率を高めるとか。また、ダマスカス鋼特有の模様で個体ごとに違う表情を楽しめるのも魅力。
ラインアップは『ONE WIDE』『TWO CH』『SEVEN CH』『SEVEN DB』『JAILBIRD MINI DB』『ROSSIE S』の6機種に加え、ゼロトルクタイプの『Square 2 Square』をSEVENのヘッドで展開。Square 2 Squareはゼロトルクでフェース開閉を抑制し、オートマチックな打ち出しをサポートする。
税込価格は『DAMASCUS MILLED』が73,700円、『DAMASCUS MILLED Square 2 Square』が82,500円。後者はCALLAWAY SELECTED STOREおよびオンラインストア限定販売で、すべてのモデルにSTROKE LABシャフトが装着され、長さは34インチ、カスタムにも対応している
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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税込価格は『DAMASCUS MILLED』が73,700円、『DAMASCUS MILLED Square 2 Square』が82,500円。後者はCALLAWAY SELECTED STOREおよびオンラインストア限定販売で、すべてのモデルにSTROKE LABシャフトが装着され、長さは34インチ、カスタムにも対応している
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